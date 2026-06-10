تنطلق مباراة الأرجنتين والجزائر في 16 يونيو 2026 الساعة 21:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي في 17 يونيو الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش.

الأرجنتين ضد الجزائر: ميسي يلتقي محرز

سيشارك ليونيل ميسي في كأس العالم للمرة السادسة بصفته قائد المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب في بطولة 2026. وستكون الجزائر بقيادة رياض محرز في طريقهما في اليوم الافتتاحي. ماذا يمكن أن نتوقع من هذه المواجهة في كانساس سيتي؟

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من هم مدرب الأرجنتين ولاعبوها الرئيسيون؟

يهدف ليونيل سكالوني، الذي قاد منتخب الألبيسيليستي إلى الفوز بكأس العالم في عام 2022، إلى أن يصبح أول مدرب يفوز باللقب مرتين على التوالي منذ فيتوريو بوزو في عام 1938، الذي حقق هذا الإنجاز المذهل مع إيطاليا.

يحتفظ ميسي، بـ 26 مباراة، بالرقم القياسي الحالي لأكبر عدد من مباريات كأس العالم لأي لاعب - وسينضم إلى المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، 41 عامًا، باعتبارهما اللاعبين الوحيدين اللذين يشاركان في النسخة السادسة من أكبر حدث كروي. تتميز التشكيلة بطابع إنجليزي قوي، حيث تم اختيار لاعب وسط ليفربول أليكسيس ماك أليستر، ولاعب وسط تشيلسي إنزو فرنانديز، وحارس مرمى أستون فيلا إيمي مارتينيز، ومدافع توتنهام كريستيان روميرو، ومدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز. وفي الهجوم، يمتلك البطل قوة هجومية فتاكة تتمثل في جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز لاعب إنتر، اللذين سيلعبان أمام ميسي، الذي خاض حتى الآن 198 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين المحبوب.

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من هم مدرب الجزائر ولاعبوها الرئيسيون؟

اللاعب المخضرم رياض محرز (35 عامًا)، الذي لعب سابقًا في ليستر سيتي ومانشستر سيتي، يلعب حاليًا في صفوف فريق الأهلي السعودي.

استدعى المدرب فلاديمير بيتكوفيتش لاعب خط الوسط السابق في توتنهام نبيل بن طالب بعد سبعة أشهر من الغياب، بينما تم اختيار لاعب ليون السابق حسام عوار ونجم مرسيليا الفرنسي المولد أمين غويري.

تشمل الخبرة الحديثة للمدرب البوسني بيتكوفيتش فترات عمل مع لاتسيو والمنتخب السويسري وبوردو.

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تشكيلة الأرجنتين المكونة من 26 لاعباً لبطولة كأس العالم

حراس المرمى: خوان موسو (أتلتيكو مدريد)، جيرونيمو رولي (مرسيليا)، إميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

المدافعون: ليوناردو باليردي (مرسيليا)، نيكولاس تاجليافيكو (ليون)، غونزالو مونتييل (ريفر بليت)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، كريستيان روميرو (توتنهام)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا)، فاكوندو ميدينا (مرسيليا)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد).

لاعبو الوسط: لياندرو باريديس (ريفر بليت)، رودريغو دي باول (إنتر ميامي)، فالنتين باركو (ستراسبورغ)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، إزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، إنزو فرنانديز (تشيلسي).

المهاجمون: جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، نيكولاس غونزاليس (أتلتيكو مدريد)، تياجو ألمادا (أتلتيكو مدريد)، جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، نيكو باز (كومو)، خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).

طريق الأرجنتين إلى كأس العالم

كانت إحدى السمات الرئيسية لحملة التصفيات التي خاضها حامل اللقب والتحول في هويته منذ فوزه بالبطولة في عام 2022 هي التبادل بين لاعبي خط الوسط أليكسيس ماك أليستر، وإنزو فرنانديز، ورودريغو دي باول لخلق نظام أكثر مرونة. لم تستقبل الأرجنتين سوى 10 أهداف في 18 مباراة من تصفيات الكونميبول، مما ساعدها على احتلال الصدارة في مرحلة معروفة بصعوبتها. ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الأداء المتسق للحارس إيمي "ديبو" مارتينيز.





تشكيلة الجزائر المكونة من 26 لاعباً لكأس العالم

حراس المرمى: أسامة بنبوت (USM الجزائر)، ميلفين ماستيل (ستاد نيونيز)، لوكا زيدان (غرناطة)

المدافعون: أشرف أبادة (USM الجزائر)، ريان آيت نوري (مانشستر سيتي)، زين الدين بليد (ج.س. قبيلي)، رفيق بلغالي (فيرونا)، رامي بنسبيني (بوروسيا دورتموند)، سمير شرجي (باريس إف سي)، جاوين حجاج (يونغ بويز برن)، عيسى ماندي (ليل)، محمد أمين توغاي (الأمل)

لاعبو الوسط: حسام عوار (الاتحاد)، نبيل بن طالب (ليل)، هشام بوداوي (نيس)، فارس شايبي (اينتراخت فرانكفورت)، إبراهيم مازا (باير ليفركوزن)، ياسين تيتراوي (شارلروا)، رامز زروكي (توينتي)

المهاجمون: محمد أمين أمورا (فولفسبورغ)، نادر بنبولي (جيوري إيتو)، عادل بولبينا (الدحيل)، فارس غدجميس (فروزينوني)، أمين غويري (مرسيليا)، رياض محرز (الأهلي)، أنيس حاج موسى (فيينورد).

طريق الجزائر إلى كأس العالم

بعد غيابها المؤلم عن البطولتين السابقتين، سيطرت "ثعالب الصحراء" على مجموعتها في التصفيات لتحجز تذكرتها إلى أمريكا الشمالية، وتضمن مشاركتها الأولى في كأس العالم منذ عام 2014.

كان أسلوبها الهجومي أحد أبرز ميزاتها. سجلت الجزائر 2.4 هدف في المتوسط في كل مباراة، مدفوعة بأداء متميز من المهاجم محمد أمورة، الذي سجل 10 أهداف في التصفيات.

أخبار الفريق والتشكيلة

يدير الأرجنتين ليونيل سكالوني، على الرغم من عدم توفر أي معلومات مؤكدة حاليًا عن الإصابات أو الإيقافات في صفوف الألبيسيليستي، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة الأساسية المحتملة. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة عندما تتضح الصورة بشأن تشكيلة الفريق.

تخوض الجزائر المباراة تحت قيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، ولا توجد حالياً أي معلومات مؤكدة عن إصابات أو إيقافات في صفوف "محاربي الصحراء" أيضاً. ولم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة بعد. سيتم تحديث المزيد من أخبار الفريق فور توفرها قبل انطلاق المباراة الافتتاحية للمجموعة J.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الوضع الحالي

تصل الأرجنتين إلى كانساس سيتي في حالة استثنائية، بعد فوزها في آخر خمس مباريات دون أي هزيمة. وكانت آخر مبارياتها هي الفوز 2-0 في مباراة ودية ضد هندوراس في 7 يونيو، بعد فوز ساحق 5-0 على زامبيا في مارس. خلال تلك المباريات الخمس، سجلت "البيضاء والسماوية" 15 هدفاً وتلقت هدفاً واحداً فقط، مما يؤكد قوتها الهجومية وصلابتها الدفاعية. وتكفي أربعة مباريات متتالية دون استقبال أهداف في آخر ثلاث مباريات لتوضيح ذلك.

أما أداء الجزائر في الآونة الأخيرة فكان متفاوتاً، لكنه تضمن نتيجة ستثير الدهشة. كان أداءها الأكثر إثارة للإعجاب في 3 يونيو، عندما فازت على هولندا 1-0 في مباراة ودية — وهي نتيجة تشير إلى ثقة حقيقية قبل البطولة. كما سجلت فوزاً ساحقاً 7-0 على غواتيمالا في مارس. ومع ذلك، فإن الخسارة 2-0 أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية في يناير تذكرنا بأن الجزائر يمكن أن تكون عرضة للهزيمة عندما تواجه منافسًا قويًا. في آخر خمس مباريات، فازت الجزائر بثلاث مباريات وتعادلت في واحدة وخسرت واحدة.

سجل المواجهات المباشرة

الأرجنتين المباراة الأخيرة الجزائر 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار الأرجنتين 4 - 3 الجزائر 4 الأهداف المسجلة 3 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

سجل المواجهات المباشرة بين هذين البلدين ضئيل. وجاءت المواجهة الوحيدة المسجلة بينهما في 5 يونيو 2007، في مباراة ودية، عندما فازت الأرجنتين على الجزائر 4-3 في مباراة شهدت تسجيل العديد من الأهداف. ولا تقدم هذه المواجهة الوحيدة قيمة تنبؤية كبيرة، لكنها تؤكد أن الجزائر قادرة على التسجيل في مرمى الألبيسيليستي. وستكون مباراة الثلاثاء ضمن المجموعة J هي ثاني لقاء تنافسي أو ودي بين هذين البلدين.

الترتيب

في المجموعة J، تحتل الجزائر حالياً صدارة الترتيب، بينما تحتل الأرجنتين المركز الثاني قبل مباراة الافتتاح.