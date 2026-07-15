الأرجنتين تنتزع بطاقة النهائي بعد مواجهة نارية أمام إنجلترا.. وخطوة واحدة تفصلها عن حلم التتويج العالمي

في مواجهة نصف نهائي لم تخلُ من الإثارة، تمكّن المنتخب الأرجنتيني من حسم صراع القمة أمام نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-1، ليضمن مقعده في المباراة النهائية لكأس العالم FIFA 2026™.

شهدت المباراة، التي أُقيمت وسط أجواء حماسية، أداءً هجوميًا متقنًا من الفريقين، قبل أن يحسم المنتخب الأرجنتيني اللقاء في الدقائق الأخيرة بهدف قاتل أشعل فرحة الجماهير. أما المنتخب الإنجليزي، فقد قدّم مستوى مشرّفًا، لكنه لم يفلح في تفادي الإقصاء بعد مشوار طويل في البطولة.

وبهذا الفوز، بات المنتخب الأرجنتيني على بُعد خطوة واحدة فقط من التتويج باللقب العالمي، تمامًا كحال آلاف المشجعين الذين باتوا على بُعد خطوة واحدة من الفوز بالجائزة الكبرى ضمن مسابقة Driven Quest.

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