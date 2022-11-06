"الأخطاء لصالح الهلال في الرجال والسيدات" .. لقطة تحكيمية مثيرة في نهائي دوري الألعاب

سيدات الهلال لكرة القدم الصالات توجت أمس بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب، وسط جدل تحكيمي

شهد نهائي دورة الألعاب الأولمبية السعودية لكرة القدم الصالات، بين سيدات الهلال واليمامة، لقطة أعادت بعض إعلاميي النصر لما شهده ديربي الرياض قبل عامين.

سيدات الزعيم توجن أمس السبت، بالميدالية الذهبية في نهائي دورة الألعاب، بعد التغلب على اليمامة بثلاثية مقابل هدفين، على صالة جامعة الملك سعود في الرياض.

وشهدت المباراة قبل إحراز الهلال لأحد أهدافه، عقب خطأ واضح لصالح اليمامة، بعد جذب لاعبة الأول لقميص لاعبة الثاني من الخلف، دون أي قرار من حكم اللقاء، وسط ذهول من لاعبات اليمامة.

هذه اللقطة ذكرت الإعلامي الرياضي تركي الحربي بما حدث في الدوري السعودي للمحترفين للرجال في عام 2020، خلال مواجهة الهلال والنصر..

وقتها تقابل الفريقان ضمن الجولة 23، وشهدت المباراة فوز الهلال برباعية مقابل هدف وحيد، لكن رفض حكم اللقاء وقتها احتساب ضربة جزاء لصالح العالمي، بعدما جذب البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب الزعيم، عمر هوساوي؛ قائد النصر، من الخلف.

وكتب الحربي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سلامات دورة الألعاب السعودية، صدق أو لا تصدق هالجرجرة وسحب التي شيرت ما فيها أي خطأ!!، المهم من الأخطاء في الرجال إلى السيدات الكل يردد سلامات!!".