الأهلي يُنافس ريال سوسييداد على جناح برشلونة السابق

الأهلي يسعى لبناء فريق جديد الموسم القادم

يستهدف النادي الأهلي السعودي التعاقد مع عدد من الأسماء الأجنبية المميزة خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم بهدف تعويض جمهوره عن الموسم الجاري المخيب للآمال، تعمل الإدارة منذ الآن بجد على هذا الملعب.

الأهلي يعيش وضعًا صعبًا في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ لا يُبعده عن منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى سوى نقطة واحدة قبل جولتين من النهاية، وسيخوض مباراة مصيرية في الجولة القادمة أمام الرائد.

من هو لاعب برشلونة السابق الذي يسعى الأهلي لضمه؟

موقع جول ديجيتال الإسباني كشف عن اهتمام الأهلي بجناح ريال بيتيس الحالي كريستيان تييو والذي سبق أن ارتدى قميص برشلونة ولعب به 86 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 14.

صاحب الـ30 عامًا مرتبط بعقد مع بيتيس ينتهي بنهاية يونيو الجاري، وقد أوضح تقرير الموقع الإسباني أن ريال سوسييداد كان أقرب المرشحين للتعاقد معه في صفقة انتقال حر لكنه بات الآن يُواجه منافسة شرسة من النادي السعودي بجانب عدد من الأندية التركية.

وأضاف جول ديجيتال أن رغبة تييو هي البقاء في الليجا للمواسم القادمة، مشيرًا إلى أنه لن يتخذ قراره النهائي سوى بعد دراسة مشاريع الأندية التي تطلب وده والحديث مع مدربيها.

كيف كان موسم تييو الأخير في الليجا؟

لعب تييو 35 مباراة مع ريال بيتيس في جميع بطولات الموسم الأخير، 10 منها فقط أساسيًا والبقية من دكة البدلاء، وكان نصيبه 23 مباراة في الدوري الإسباني.

ونجح اللاعب الإسباني في إحراز 5 أهداف بواقع هدفين في الليجا وهدفين في الدوري الأوروبي وهدف واحد في كأس الملك، بجانب تقديمه 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

ويستطيع تييو اللعب في خانتي الجناح الأيمن والأيسر بجانب خلف المهاجم، وتُقدر قيمته السوقية حسب ترانسفيرماركت حاليًا بـ5 ملايين يورو

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