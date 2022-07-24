الأهلي يكشف حقيقة استفسار النصر عن ضم ديانج

الكثير من التقارير تحدثت عن رغبة النصر في ضم نجم وسط الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري حقيقة استفسار النصر السعودي عن التعاقد مع نجم وسط الفريق، أليو ديانج، خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

كانت تقارير صحفية قد أكدت تواصل مسؤولي النصر مع نظرائهم في الأهلي للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع ديانج هذا الصيف، خاصة بعد الصعوبات التي واجهها الفريق في ضم أنسيلمو نهائيًا من الوحدة السعودي.

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موقع يلا كورة المصري نقل عن مصدر أهلاوي نفيه لتلك التقارير وتأكيده على عدم وصول أي عروض ودية أو رسمية من النصر للتعاقد مع ديانج.

وأضاف "ليس هناك عروض سواء من النصر أو غيره لديانج، اللاعب تركيزه حاليًا مع الأهلي لعبور هذه الفترة الصعبة".

تابع "لم يتم التواصل مع ديانج من أي نادٍ خلال الأيام الماضية، ونفس الأمر لم يصل للأهلي أي شيء من منطقة الشرق الأوسط للاعب".

المصدر كشف عن وجود بعض الأحاديث من وكلاء وشركات تسويق خارجية حول ديانج، بقوله "عربيًا ليس هناك شيء، لكن أوروبيًا هناك أحاديث ودية من شركات التسويق ولكن ليست عروض رسمية".

يُشار إلى أن النصر أعلن اليوم الأحد تعاقده مع البرازيلي لويس جوستافو في صفقة انتقال حر، وقد وقع اللاعب الذي سبق أن ارتدى قميص بايرن ميونيخ على عقد يمتد لموسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم آخر.