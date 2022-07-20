الأهلي يقترب من ضم حارس لم يلعب منذ 3 سنوات!

الأهلي يقترب من حارس برازيلي

اقتربت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، من حسم صفقة جديدة للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

النصر يقترب من ضم حارس لشبونة

أشارت صحيفة "A Bola" البرتغالية، إلى أن البرازيلي رينان ريبيرو حارس مرمى سبورتينج لشبونة، اقترب كثيرًا من الانتقال إلى النادي الأهلي.

وأضافت الصحيفة أن ريبيرو أنهى اتفاقه مع سبورتينج على إنهاء العقد، وأن اللاعب في طريقه للانتقال إلى الأهلي السعودي، الذي يتفاوض معه حاليًا على شروط العقد.

ومن المقرر أن يكون العقد لمدة موسم واحد، حيث يتم التفاوض على بعض الأمور الأخيرة في العقد، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة.

لماذا يرغب الأهلي في تدعيم صفوفه؟

يبحث النادي الأهلي عن التعاقد مع لاعبين مميزين خلال الفترة الحالية، من أجل العودة إلى دوري المحترفين، بعد الهبوط الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى.

ولكن الأهلي اقترب من ضم ريبيرو الذي لم يشارك مع فريقه سبورتينج لشبونة منذ ديسمبر 2019، حيث يرغب في خوض تجربة جديدة.

يذكر أن الأهلي أعلن عن استمرار المدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي لقيادة الفريق الموسم القادم 2022-2023 في دوري يلو للدرجة الأولى.