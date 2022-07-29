الأهلي يحسم موقف غريب خلال اجتماع مع وكيله في تركيا

اللاعب يرغب في عدم التواجد مع الأهلي في موسم الهبوط

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن نتائج اجتماع إدارة الأهلي مع جراح الظفيري بخصوص مستقبل موكله عبد الرحمن غريب مع النادي خلال الموسم القادم الذي سيخوضه الفريق في دوري الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي كان قد توج موسمه الكارثي في الموسم الأخير من الدوري السعودي بالتواجد في المركز الـ15 من جدول الترتيب والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، وهو ما أدى إلى طلب عدد من نجومه الرحيل عنه الموسم القادم بالإعارة أو الانتقال النهائي وعلى رأسهم الجناح السعودي.

ما هو موقف الأهلي من طلب غريب الرحيل هذا الصيف؟

المصادر الصحفية كانت قد تحدثت عن انتقال وشيك للاعب الدولي السعودي إلى النصر بالإعارة لموسم واحد، وبعدها أشيع أنه رفض ذلك مفضلًا البقاء في جدة واللعب مع الاتحاد أو قضاء الموسم مع الوحدة القابع في مكة المكرمة.

إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي كانت منفتحة على إعارة غريب وغيره من اللاعبين المحليين لموسم واحد، لكن يبدو أن الدعم الذي ناله الرئيس ماجد النفيعي من وزارة الرياضة خلال اجتماع الجمعية العمومية الأسبوع الماضي دفعه لتغيير موقفه.

حيث أكدت الرياضية أن مسؤولي الأهلي أبلغوا الظفيري، خلال اجتماعهم في مدينة إزميت التركية حيث يُقام معسكر الفريق، برفض طلب موكله الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

الإدارة الأهلاوية تمسكت باستمرار اللاعب في الموسم القادم في ظل ارتباطه بعقد يمتد حتى عام 2025، رافضة التخلي عنه سواء بالإعارة أو الانتقال النهائي، وقد أبلغت موكله بتلك الرسالة وأغلقت الباب تمامًا.

الرياضية أوضحت أن الظفيري يخشى من تأثير اللعب في دوري يلو بالسلب على فرص غريب في التواجد مع منتخب السعودية خلال نهائيات كأس العالم 2020 في قطر، خاصة بعد الحديث عن قلق المدرب هيرفي رينارد من عدم قدرته متابعة نجوم الفريق الجداوي في مباريات دوري الدرجة الأولى.

ماذا قدم غريب مع الأهلي في الموسم الأخير؟

غريب قد يُوصف بجانب إزجيان أليوسكي بأنهما الحسنة الوحيدة في موسم الأهلي المخيب والمحبط للغاية، حيث قدم أداءً كبيرًا في عديد المباريات لكنه لم يستطع "التصفيق" وحده وإنقاذ فريقه من المصير الأسود الذي آل إليه بإنهاء الموسم في المركز الـ15 والهبوط لدوري الدرجة الأولى.

صاحب الـ25 عامًا لعب 29 مباراة مع الأهلي في الدوري السعودي ترك خلالها بصمته على 9 أهداف، بإحراز 4 وصناعة 5.