الأهلي يحسم مصير ثاني محترفيه بعد إدواردو.. مغادرة مشروطة

عقد محترفي الأهلي يبدأ في الانفراط!

لا تزال أصداء هبوط الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بالدوري السعودي رنانة، وبالأخص فيما يتعلق بلاعبيه المحترفين.

فبعد أن حسم البرازيلي كارلوس إدواردو مصيره بإعلان الرحيل الرسمي عن "الراقي".. يأتي الدور الآن على المقدوني الشمالي إزجان أليوسكي، ولكن بخيار مختلف بالنسبة للدولي المقدوني.

فقد استقرت إدارة الأهلي على إعارة أليوسكي الذي ينشط في مركز الظهير الأيسر، على أن يعود صيف 2023، التاريخ الذي يفترض أن يعود فيه الأهلي إلى المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية.

أليوسكي يرتبط مع الأهلي بعقد ينتهي في صيف 2024، وعليه يطمح "الراقي" في أن يحصل على خدماته في الملعب لمدة عام بعد العودة إلى دوري الأضواء.

السبب الرئيسي لإعارة أليوسكي هو عدم قدرة الأهلي على تحمل راتبه العالي أيضًا، إذ يتقاضي المقدوني ما مجموعه 13.1 مليون ريال سعودي سنويًا، وهو الأعلى أجرًا في النادي بشكل عام.

كذلك فإن من أهم الأسباب عدم رغبة لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي السابق في اللعب بمنافسات دوري يلو.

يذكر أن أليوسكي شارك في 30 مباراة بقميص الأهلي، سجل 6 أهداف وصنع 9.

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