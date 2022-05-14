وفاق سطيف 0 × 0 الأهلي

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تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم -محمد عبد المنعم - محمد هاني

حمدي فتحي - أليو ديانج - أحمد عبد القادر

طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - حسين الشحات

اليكم تشكيل فريقنا لمباراة وفاق سطيف في دوري ابطال افريقيا 🦅 pic.twitter.com/7t1nNKZBBo — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 14, 2022

تشكيل وفاق سطيف:

التشكيل | 4-3-3

سفيان خذايريه

حسين لاريبي – محمد ختير زيتي – عبد الكريم نيمديل – هواري فرحاني

عبد القادر بوطيش – أحمد كندوسي – أكرم جحنيط

عبد الرحيم دغموم – عبد المؤمن جابو – رياض بن عياد

الأهلي وصل إلى نصف النهائي، بعد تخطي الرجاء المغربي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي، كما فاز ذهابًا برباعية نظيفة في ملعب السلام بالقاهرة ليقطع شوطًا طويلًا إلى النهائي.

وسوف يواجه المتأهل من هذا اللقاء فريق الوداد الذي وصل إلى المباراة النهائية بعد إقصاء بترو أتلتيكو بنتيجة 4-2 في مجموع المواجهتين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي ووفاق سطيف والتي تقام على ملعب 5 جويلية 1962ملعب 5 جويلية 1962، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.