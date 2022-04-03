الأهلي والهلال السوداني: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 0×0 الهلال

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45+1' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

44' الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت محتسب بدل ضائع.

37' انحصار اللعب في وسط الملعب، وسط سيطرة من الأهلي واعتماد لاعبي الهلال على الهجمات المرتدة.

30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

23' سيطرة للاهلي على مجريات اللعب ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

18' تمريرة طولية للأهلي من أفشة ارتقى لها أحمد عبد القادر برأسية ولكن أبو عشرين يتصدى لها بنجاح.

12' محاولة للأهلي عرضية من الجانب الأيمن لعبها محمد شريف، ووصلت إلى أفشة الذي سدد الكرة بعيدًا عن المرمى.

9' بداية هادئة من الفريقين وانحصار اللعب في وسط الملعب.

5' مرور خمس دقائق من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

0' انطلاق صافرة بداية المباراة.

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-3-3

أبو عشرين

فارس عبد الله – محمد أوتارا – الطيب عبد الرازق - موفق صديق

صلاح عادل – جيرالد فيري – عبدول أجاجون

ياسر مزمل – محمد عبد الرحمن - عيد مقدم

تشكيل الأهلي:

يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - كريم فؤاد

عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أليو ديانج

أحمد عبد القادر - محمد شريف - بيرسي تاو

البدلاء: حسام حسن – أيمن أشرف – علي لطفي – كريم فؤاد ــ محمود وحيد – طاهر محمد - لويس ميكيسوني – أحمد عبد القادر - أليو ديانج

📋| اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السوداني ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا🦅💪👌#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/ON5LkM6Iaq — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 3, 2022

الأهلي نجح في الفوز بمباراته الأخيرة أمام المريخ، ليصل إلى النقطة السابعة في المركز الثاني بالمجموعة، وسيحتاج إلى الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة لضمان التأهل للدور المقبل من البطولة.

على الجانب الآخر، الهلال إن أراد العبور إلى ربع نهائي البطولة، سيتعين عليه الفوز على الأهلي في ملعبه بأي نتيجة للتأهل.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي والهلال السوداني، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال إفريقيا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على وي السلام في العاصمة المصرية القاهرة.