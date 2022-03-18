الأهلي والمريخ السوداني: مباشر لحظة بلحظة

المريخ السوداني 0×1 الأهلي

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30' مرور نصف ساعة من المباراة والنتيجة تشير لتقدم الأهلي بهدف دون رد.

19' جووووووووووووووووووووووول الهدف الأول للنادي الأهلي، عرضية من الجانب الأيمن استلمها محمد شريف على صداره ولكن الدفاع أبعدها لتصل إلى بيرسي تاو الذي سدد تسديدة من لمسة واحدة حاول منجد النيل التصدي لها ولكنها سقطت من يده وسكنت الشباك.

16' انحصار اللعب في وسط الملعب، وسط سيطرة من لاعبي الأهلي بحثًا عن هدف التقدم.

10' مرور عشر دقائق من عمر المباراة والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

6' بداية هادئة للمباراة دون خطورة من الجانبين.

0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل المريخ:

التشكيل | 4-3-3

منجد النيل

حمزة داوود – صلاح نمر - مصطفى كرشوم - بخيت خميس

محمد الرشيد - عمار تيفور - رمضان عجب

السماني الصاوي - توني أدجوماري - الجزولي نوح

تشكيل الأهلي:

يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي

حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو

محمد شريف

البدلاء: حسام حسن – أيمن أشرف – علي لطفي – كريم فؤاد ــ محمود وحيد – طاهر محمد - لويس ميكيسوني – أحمد عبد القادر - أليو ديانج

📋| اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة المريخ السوداني ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا🦅💪👌#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/oRmvPWUdzk — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 18, 2022

على الجانب الآخر، حظوظ المريخ لا تزال قائمة، إذ يمتلك 4 نقاط بالتساوي مع الأهلي والهلال وهو ما يجعل المباراة أكثر إثارة وأهمية.

مباراة اليوم هامة للغاية لكل فريق، إذ يسعى الأهلي للفوز للتأهل إلى الدور القادم بعد سقوطه أمام صن داونز في الجولة الماضية.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي ةالمريخ السوداني في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على وي السلام في العاصمة المصرية القاهرة.