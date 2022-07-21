الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر: مباشر لحظة بلحظة

بلال محمد|
Ali Maloul Mohamed Sherif Ahly Zamalek EPL 05.11.2021www.alahlyegypt.com
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تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2021-22، والتي ستقام على استاد القاهرة...

الأهلي 0× 0 الزمالك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني
حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج
أحمد عبد القادر - محمد شريف - محمد مجدي أفشة

تشكيل الزمالك:

التشكيل| 3-5-2

محمد عواد

محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد
حمزة المثلوثي – سيد عبد الله نيمار - إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – أحمد فتوح
أشرف بنشرقي - سيف الدين الجزيري

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2021-22، والتي ستقام على استاد القاهرة.

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