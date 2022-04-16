الأهلي والرجاء: مباشر لحظة بلحظة
الأهلي 0 ×0 الرجاء
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تشكيل الرجاء:
التشكيل| 3-5-2
أنس الزنيتي
اختيارات المحررين
مرواني الهدهودي – جمال حركاس – إلياس حداد
عبد الإله مدكور – بدر بولحروز – محمد زريدا - محسن متولي - أسامة سوكحان
محمد المكعزي – حميد أحداد
تشكيل الأهلي:
يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بالتشكيل التالي...
التشكيل | 4-3-3
محمد الشناوي
أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني
عمرو السولية - أحمد عبد القادر - أليو ديانج
حسين الشحات - محمد شريف - بيرسي تاو
أما نادي الرجاء، فقد حسم صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، وصعد معه وفاق سطيف فيما ودع أمازولو وحوريا.
على صعيد دوري الأبطال، تأهل المارد الأحمر من المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف نادي صن داونز، وذلك بعد الفوز في الجولة الأخيرة على الهلال السوداني.
خسر الأهلي آخر مبارياته في الدوري من نادي المصري بهدفٍ دون الرد، لكنه بقي في الصدارة بنفس رصيد الزمالك الوصيف، والذي فاز على مصر المقاصة في نفس التوقيت.
أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي والرجاء المغربي، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على وي السلام في العاصمة المصرية القاهرة.