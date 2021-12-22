الأهلي والرجاء : مباشر السوبر الإفريقي لحظة بلحظة

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الأهلي 0 × 0 الرجاء

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تشكيل الرجاء:

التشكيل| 4-5-1

أنس الزنيتي

عبد الإله مدكور - جمال حركاس – مروان هدهودي – عبد الجليل جبيرة

زكريا الوردي – فابريس نجوما – عبد الإله الحافيظي – محسن متولي – محمود بنحليب

حميد أحداد

🚨The team news is in🚨

Here's our starting XI for tonight's #TotalEnergiesCAFSC final against Al Ahly SC🇪🇬#CluboftheCentury🇲🇦 #DimaRaja pic.twitter.com/tI0fRym4KB — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) December 22, 2021

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 3-4-3

محمد الشناوي

أيمن أشرف - حمدي فتحي - بدر بانون

أكرم توفيق - أليو ديانج - عمرو السولية - علي معلول

محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو - حسين الشحات

ولعب الرجاء بطولة السوبر الإفريقي ثلاث مرات من قبل، توج باللقب مرتين، آخرها في عام 2019، على حساب الترجي التونسي.

أما الرجاء، فيلعب مباراة السوبر الإفريقي بصفته حامل لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد أن حصل على اللقب متفوقًا على شبيبة القبائل الجزائري.

ويعد الأهلي أكثر الأندية تحقيقًا للقب بطولة السوبر الإفريقي، بعد أن حصد البطولة سبع مرات من قبل، آخرها في النسخة الماضية، على حساب نهضة بركان المغربي.

الأهلي يدخل المباراة بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن توج باللقب على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي، والتي تقام في بطولة السوبر الإفريقي 2021، ويستضيفها استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية، الدوحة.