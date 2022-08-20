الأهلي عن رحيل غريب: لن نقف على أي لاعب

تعرف على موقف الأهلي من رحيل غريب إلى النصر

أصدرت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، بيانًا رسميًا اليوم السبت، لتوضيح أسباب وكواليس رحيل عبد الرحمن غريب جناح الفريق إلى نادي النصر.

النصر يُعلن التعاقد مع غريب

وأعلن النصر عن توقيع عقداً مع النجم السعودي لمدة أربعة مواسم مقبلة بداية من الموسم المقبل.

وقالت التقارير في وقت سابق إن غريب قد ينتقل بصيغة الإعارة لصفوف النصر، ولكن الأخير حسم الصفقة بشكل نهائي بحسب البيان.

وسيحصل الأهلي على قرابة 30 مليون ريال، بينما يتقاضى غريب راتباً سنوياً يقارب 9 مليون ريال.

يذكر أن التقارير أشارت إلى ضغط غريب للرحيل عن الأهلي عقب هبوطه رسمياً لدوري "يلو" لرغبته بالمشاركة في أعلى المستويات قبل المونديال القادم. "اقرأ التفاصيل"

ما هي كواليس رحيل غريب عن الأهلي؟

كشف النادي الأهلي عن كواليس ما حدث بين الإدارة وعبد الرحمن غريب، منذ هبوط الفريق إلى دوري يلو للدرجة الأولى السعودي، خلال بيان رسمي نُشر عبر حساب النادي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وجاء نص البيان كالآتي: "بعد نهاية مواجهات الموسم الماضي، قدم اللاعب عبد الرحمن غريب طلبًا لإدارة النادي يوضح فيه رغبته الشديدة في عدم الاستمرار، ذكر اللاعب أن رغبته في الانتقال لناد آخر تأتي في ظل رغبته في حجز مقعد، ضمن قائمة الأخضر السعودي في كأس العالم بقطر 2022".

وتابع: "عند عودة الفريق للتدريبات، واصل اللاعب طلبه المستمر بالخروج، رغم كل المحاولات التي قدمتها إدارة النادي ليبقى ضمن صفوف الفريق، خاصة مع تجديد عقده في الموسم الماضي لثلاث سنوات، والحرص الشديد على بقائه كونه أحد نجوم الفريق وأحد أبناء النادي منذ فئة البراعم حتى الفريق الأول، حفاظًا على مكتسبات النادي في الفترة الماضية".

وواصل: "أثناء معسكر الفريق في مدينة إزميت التركية، تواجد وكيل أعمال اللاعب في مقر المعسكر، وطالب بنفس الرغبة رافضًا في الوقت ذاته كافة المحاولات للبقاء، كما تحدث اللاعب بعدم رغبته في الدخول للتدريبات الجماعية بأي شكل، حتى يسمح له بالرحيل عن النادي، وقدم رسالة رسمية عبر الإيميل، مطالبا بشراء المدة المتبقية من عقده، وبأنه لن يشارك مع الفريق مستقبلًا، في حال عدم الموافقة على انتقاله".

واختتم البيان كالآتي: "وافقت اليوم إدارة النادي على بيع عقد اللاعب لنادي النصر، مؤكدة أن الكيان الأهلاوي لن يقف أبدا على أي لاعب مهما كان اسمه وتاريخه في النادي، وأن النادي الأهلي هو من يصنع النجوم والأسماء، وهو قادر بحول الله على المضي قدما نحو تحقيق أهدافه وعودته لمكانته الطبيعية التي يستحقها".