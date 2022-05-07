الأهلي ضد وفاق سطيف: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 2 × 0 وفاق سطيف

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54' جووووووووووووووووووووول هدف ثان للأهلي، كرة وصلت إلى بيرسي تاو في الجانب الأيسر وتوغل ثم سدد تسديدة قوية ارتطمت بالدفاع ووصلت إلى طاهر محمد طاهر الذي قابل الكرة برأسية في الشباك.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+4' نهاية الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدف دون رد.

44' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

40' محاولات من لاعبي الأهلي للاستغلال النقص العددي وإضافة الهدف الثاني.

34' أووووووووووووه الحكم يشهر بطاقة حمراء في وجه أمير قراوي، بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود تدخل عنيف على حسين الشحات.

30' جووووووووووووووووووووووووول هدف أول في المباراة لصالح الأهلي، عرضية من الجانب الأيسر قابلها بيرسي تاو برأسية سكنت شباك سطيف.

24' يا رباااه طوفان هجمات الأهلي يستمر، وهذه المرة تسديدة من حسين الشحات ولكنها ترتطم في القائم.

20' أووووووووه أخطر فرص المباراة حتى الآن، كرة وصلت إلى عبد القادر على مشارف منطقة جزاء الضيوف وسدد تسديدة قوية ولكنها ارتطمت في القائم.

18' كرة طولية وصلت إلى بيرسي تاو الذي راوغ الحارس وسدد تسديدة مرت بجوار القائم.

14' تبادل التمريرات بين لاعبي الأهلي في وسط الملعب.

8' سيطرة من الأهلي بحثًا عن هدف التقدم.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

3' أوووووووووه هدف أول في المباراة، من نصيب الأهلي بتوقيع طاهر محمد طاهر، ولكن الحكم يلغيه لوجود تسلل.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد هاني

حمدي فتحي - أليو ديانج - أحمد عبد القادر

طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - حسين الشحات

📋| اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا🦅💪#يلا_يا_أهلي #افريقيا_يا_اهلى pic.twitter.com/ZQ5X0LHY3v — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 7, 2022

تشكيل وفاق سطيف:

التشكيل | 3-5-2

سفيان خذايريه

محمد زيتي - هشام بلقروي - هواري فرحاني

عبد القادر بوتيش - حسين لعريبي - أكرم جحنيط - أمير قراوي - أحمد قندوسي

عبد المؤمن جابو - رياض بن عياد

الأهلي وصل إلى نصف النهائي، بعد تخطي الرجاء المغربي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي، وسيطمح لاعبو المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات، لتحقيق لقب البطولة للعام الثالث على التوالي.

على الجانب الآخر وفاق سطيف، يقدم مستويات كبيرة هذا الموسم، وتمكن من الوصول إلى نصف النهائي، بعد إقصاء الترجي التونسي بهدف دون رد في مباراتي ربع النهائي، وسيهدف لمواصلة مفاجآته وخطف بطاقة التأهل من الأهلي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي ووفاق سطيف والتي تقام على ملعب السلام، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021/2022.