الأهلي ضد فاركو: مباشر لحظة بلحظة

بمكن مشاهدة المباراة من هُنا

فاركو 1×4 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

نهاية المباراة بفوز عريض للأهلي على فاركو برباعية مقابل هدف

86' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الشحات يسجل الرابع، عررضية من معلول تصل إلى الشحات الذي يسدد الكرة، تصطدم بالدفاع، تُغير إتجاهها وتسكن المرمى

84' عررضية من عمرو جمال، يشتتها دفاع الأهلي، يسيطر عليها أحمد شريف داخل منطقة الجزاء ويسدد!ا ولكن محمد عبد المنعم يعترضها

82' أووووووووووووووووووه عرضية رائعة جدًا من طاهر إلى قفشة والتي تسديدته بالرأس تمر بجوار القائم بسنتيمترات

78' عررررضية من محمد هاني، تصل إلى معلول الذي يسدد من لمسة واحدة ولكن الكرة تمر بعيدة قليلًا عن القائم

76' تسديدة من عمرو جمال ولكن الكرة تعلو عن مرمى الأهلي

73' أوووووووووووووووووووووووه انفراد تام لبيرسي تاو ولكن الجنوب إفريقي يهدر فرصة محققة لتسجيل الهدف الرابع، محمد صبحي يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

70' مشادة بين عبد المنعم وعمرو جمال وبطاقة صفراء لمدافع الأهلي

تبديلين للأهلي بدخول طاهر محمد طاهر وحسين الشحات

64' تسديدة من حمروني من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تصل سهلة في يد الشناوي

54' أوووووووووووووووووووووه تصدي رائع للشناوي، ينقذ فرصة هدف محقق لفاركو، عررضية من الصغيري إلى حمروني الذي يسددها بقوووة ولكن الشناوي يتصدى لها

52' ركلة حرة مباشرة لفاركو، يلعبها حمروني ولكن الكرة تصطدم بالحائط وتخرج لركنية

50' فاركو يبحث عن تسجيل الهدف الثاني

بداية الشوط الثاني

تبديلين للاهلي قبل الشوط الثاني بدخول أليو ديانج وبيرسي تاو بدلًا من حمدي فتحي وميكيسوني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي على فاركو بثلاثة أهداف لهدف

43' خطيرررة لفاركو، عرررضية من الجهة اليسرى وتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة تعلو العارضة

39' هدف ملغي للأهلي سجله شريف بسبب وجوده متسللًا

38' أوووووووووووووه السولية يهدر فرصة هدف محقق! تمريرة طولية رائعة من ربيعة ولكن عمرو يسدد الكرة قوووية وتمر بجوار القائم

36' تسديدة قووووووية من غومة ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر بسنتميترات

32' عرررضية من معلول، تصل إلى عبد المنعم الذي يلعب الكرة بالعرض ولكن محمد صبحي يخرج من مرماه ويشتت الكرة

29' ميكيسوني يسقط داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم يطالب باسنمرار اللعب

22' ضربة حرة غير مباشرة للأهلي، يلعبها علي معلول بإتجاه شريف ولكن الكرة تطول وتصل إلى محمد صبحي الذي مسك بالكرة على مرتين

16' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فاركو يقلص النتيجة، تسديدة قووية من سوكاري يصدها الشناوي وترد إلى الصغيري الذي يسددها في المرمى بكل قووة

12' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول قفشة يسجل الثالث للأهلي، عرررضية من محمد هاني، محمد شريف يلمس الكرة ويمررها إلى قفشة الذي يسددها في المرمى بكل قووة

8' أوووووووووووووووووه الثالث يضيع من الأهلي! عرررضية من عبد القادر ولكن الكرة تمر من أمام محمد شريف

6' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول قفشة يسجل الهدف الثاني للأهلي، الكرة طولية من ربيعة تصل لمحمد مجدي على الجهة اليمنى ليسددها بقوووة على يمين محمد صبحي

4' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول شريف يسجل الهدف الأول للأهلي، تمريرة من عبد القادر إلى شريف الذي يدير جسده ويسدد الكرة بكل قووة على يمين محمد صبحي

3' تسديدة من أحمد عبد القادر على مرتين ولكن تسديدته عاااالية عن المرمى

انطلاق المباراة

يمكن مشاهدة المباراة من هُنا

تشكيل الأهلي

يبدأ المدرب موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني

عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - حمدي فتحي

أحمد عبد القادر - محمد شريف - ميكيسوني

📋| اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز🦅💪👌#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/hjOzOOIvJP — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 1, 2022

📋| اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز🦅💪👌#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/hjOzOOIvJP — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 1, 2022

تشكيل فاركو

التشكيل | 3-4-1-2

محمد صبحي

أحمد مودي - عبدلله بكري - رامي صبري

عزمي غومة - محمود حمادة - أحمد الصغيري - جيفرسون إنكادا

سوكاري

شكري نجيب - عمرو جمال

أما فاركو يحتل المركز السابع برصيد 15 نقطة، حيث نجح الفريق في الفوز في خمس لقاءات وخسر مثلهما، ويسعى لتعويض الهزيمة التي تعرض لها الجولة الماضية أمام الجيش بهدف نظيف.

يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 22 نقطة بعد الفوز في الأسبوع الماضي على المقاصة برباعية، ولكن المارد الأحمر لعب مباراة أقل من المتصدر بيراميدز الذي يعتلي الصدارة برصيد 23 نقطة، وفي حال الفوز في مباراة اليوم سيعتلي القمة مرة أخرى.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي وفاركو في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري لموسم 2021/2022، على ملعب الأسكندرية.