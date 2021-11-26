الأهلي ضد النصر: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 1 × 2 النصر

تغطية مباشرة، لحظة بلحظة

قم بتحديث الصفحة كل دقيقتين

نهاية المباراة بفوز النصر على الأهلي في الكلاسيكو بهدفين لهدف، وهو اول انتصار للعالمي منذ خمس مباريات

95' أووووووووووووووووه أمين بخاري يمنع الأهلي من التعادل! عرضية من الجهة اليسرى وتسديدة! ولكن بخاري يتصدى لها قبل أن يشتتها الدفاع لضربة ركنية

92' تسديدة قوووية من السومة، تصطدم بموري وتخرج لضربة ركنية

91' تسديدة من النجعي ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

86' أووووووووه التعادل يضيع من الأهلي! ضربة حرة غير مباشرة، تصل لعبد الباسط الذي يلعبها برأسه وتمر بالعرض من أمام قدم عمر السومة!

83' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول الأهلي يقلص الفارق بقدم أليوسكي بعد تسديدة قوووية من خارج منطقة الجزاء، فشل بخاري في التصدي لها

82' تسديدة خطيرررة من عبد الرحمن غريب، ولكن حارس النصر يشتت الكرة لضربة ركنية

75' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تاليسكا يحرز الهدف الثاني للنصر، أبو بكر يستلم الكرة، يحافظ عليها بشكل رائع وسط الضغوط، يمرر لتاليسكا المنطلق في المساحة الخالية قبل أن ينهي البرازيلي الكرة بشكل جميل في مرمى الأهلي

69' أووووووووووووه الربيعي يتألق ويمنع أيمن يحيى من إحراز الهدف الثاني للنصر، رأسية رااائعة ولكن حارس الأهلي يُخرج الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية

62' أووووووه كرة طولية تصل إلى تاليسكا الذي كاد أن ينفرد بالمرمى، ولكنه يحاول تسديدها مقصية بشكل جمالي، وتمر فوق القائم بقليل

54' تاليسكا يسقط مصابًا بعد احتفاله بحماس بهدف التقدم! وارتطامه بالحاجز أثناء الجري بإتجاه الجماهير للاحتفال معهم

53' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تاليسكا يحرز الهدف الأول للنصر برأسية رائعة بعد عرضية أجمل من الغنام

50' هدف ملغي للأهلي بداعي وجود تسلل!

49' تسديدة من نداي ولكن الكرة ترتطم بالمدافع لاجامي وتخرج لضربة ركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي والنصر في كلاسيكو الكرة السعودية

43' أوووووووه الأهلي يرد سريعًا، تسديدة قوووية ورائعة من الأسمري ولكنها تصطدم بالعارضة قبل أن يخرجها الدفاع لرمية تماس

42' أوووه تمريرة طولية رائعة إلى الشمري، الذي توغل بشكل جميل وسريع قبل أن يسدد كرة قوووية ولكن حارس الأهلي يتصدى لها

34' عرررضية رائعة من الجهة اليمنى للنصر بقدم الغنام، الكرة تصل إلى تاليسكا الذي يلعبها برأسه ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع الأهلي

29' فرصة لمرتدة للنصر، الكرة تصل إلى تاليسكا، البرازيلي يسدد من لمسة واحدة ولكنها تمر بجوار القائم

28' أووووه تسديدة قووية من الأسمري من على حدود منطقة الجزاء ولكن دفاع النصر يعترضها وتخرج لضربة ركنية

27' هدوء نسق اللعب قليلًا في الدقائق الأخيرة

16' أوووووووه فرصة خطيرة للنصر! تسديدة قووية من خالد الغنام ولكن حارس الأهلي يتألق ويُخرج الكرة لضربة ركنية

10' الغنام يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسقط! ولكن حكم المباراة يحتسب خطأ على اللاعب بداعي التمثيل للحصول على ركلة جزاء

5' أووووووووه بخاري ينقذ هدف محقق للأهلي! طووولية للأهلي يتباطئ لاجامي في تشتيت الكرة، ينقض عليها المجحد ويحاول تسديدها برأسه في المرمى بعد أن خرج بخاري منه، ولكنه يتألق ويتصدى للكرة ويخرجها لضربة ركنية

4' أفصلية واضحة للأهلي في أولى دقائق المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-3-3

أمين بخاري

منصور الشمري - علي لاجامي - محمد الفتيل - سلطان الغنام

علي الحسن - تاليسكا - عبدالله الخيبري

خالد الغنام - فيسنت أبو بكر - أيمن يحيى

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الربيعي

أليوسكي - عبد الباسط هندي - محمد خبراني - حمدي النقاز

علي الأسمري - نوح الموسى

عبد الرحمن غريب - محمد مجحد - الحسن نداو

عمر السومة

في المقابل سيقاتل النصر من أجل تحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل العالمي تاسع الجدول، ومنذ خسارته لنصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال، فشل الفريق في تحقيق فوز واحد في أربع مباريات لعبها في الدوري، لذا سيسعى اليوم للانطلاق من جديد.

يتواجد الأهلي صاحب الأرض والجمهور في المركز السابع برصيد 15 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق 10 نقاط كاملة ولكنه لعب مباراة أقل من المتصدر، ويرغب في تعويض الخسارة التي ألمت به في الأسبوع الماضي أمام أبها.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة النصر والأهلي، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد الأمير عبدالله الفيصل.