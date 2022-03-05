الأهلي ضد المريخ: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي × المريخ

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تشكيل المريخ:

التشكيل | 4-3-3

منجد النيل

توماس بواك - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس

محمد الرشيد - عمار تيفور - عماد الصيني

السماني الصاوي - توني أدجوماري - رمضان عجب

تشكيل الأهلي:

يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج

محمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو

محمد شريف

على الجانب الآخر المريخ تعادل في أولى مبارياته أمام صن داونز، ثم فاز على صن داونز، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر ليحافظ على المركز الثاني في المجموعة في سباق التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وتأجلت مباراة الفريقين بسبب مشاركة الاهلي في كأس العالم للأندية، ليعود المارد الأحمر بعدها ويتعادل أمام الهلال، ثم يخسر أمام صن داونز وسيهدف للخروج بنقاط المباراة كاملة للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور القادم من البطولة للحفاظ على لقبه للمرة الثالثة على التوالي.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي ضد المريخ السوداني في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على وي السلام في العاصمة المصرية القاهرة.