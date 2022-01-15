الأهلي ضد الحزم: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 1 × 0 الحزم

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90+4' نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد.

90' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

89' عرضية للحزم من الجانب الأيمن قابلها السهلاوي برأسية وصلت سهلة لحارس الأهلي.

86' ضغط من الحزم في الدقائق الأخيرة بحثًا عن هدف التعادل.

80' عشر دقائق تفصلنا على نهاية المباراة والأهلي متقدم بهدف دون رد.

76' تسديدة للحزم بأقدام الزرهوني ولكنها تخرج إلى ركلة مرمى.

69' أوووووووه أخطر فرص الشوط الثاني، تبادل التمريرات بين لاعبي الأهلي ووصلت إلى أليوسكي الذي سدد تسديدة قوية تصدى لها إبراهيم زايد، وارتدت إلى لاعبي الراقي وحاول المقهوي تسديدة الكرة في المرمى ولكنها خرجت إلى ركلة مرمى.

60' استفاقة ومحاولات من لاعبي الحزم لتسجيل هدف التعادل، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الربيعي.

53' أووووووه فرصة خطيرة للأهلي عن طريق هيثم عسيري، راوغ الدفاع وأطلق تسديدة قوية ارتطمت في العارضة ومرت بسلام على مرمى الحزم.

46' والآن مع انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+5' نهاية الشوط الاول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

45' الحكم يحتسب خمس دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

44' جوووووووووووووووووووووووووووووول هدف أول للأهلي، ركلة حرة مباشرة من وسط الملعب لعبها أليوسكي إلى منطقة جزاء الحزم، ارتقى لها السومة برأسية قوية في الشباك.

40' ركنية للحزم تمر بسلام على مرمى الربيعي.

34' هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب.

27' توقف المباراة لمراجعة تقنية الفيديو لاحتمالية وجود ركلة جزاء على الحزم بعد لمس الكرة ليد أليسون، ولكن الحكم بعدها يأمر باستمرار اللعب.

22' تسديدة قوية من عمر السومة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها تمر بعيدًا عن المرمى.

16' أووووه فرصة خطيرة للراقي تسديدة قوية من المقهوي يتصدى لها حارس الحزم بثبات.

11' ضغط أهلاوي بحثًا عن هدف التقدم.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الربيعي

محمد المجحد - عبد الباسط هندي - دانكلير - أليوسكي

نوح الموسى - حسين المقهوي - فيليب برادرايتش

هيثم عسيري - عمر السومة - عبد الرحمن غريب



تشكيل الحزم:

التشكيل| 4-1-4-1

إبراهيم زايد

عبد الرحمن الدخيل - فهد العبيد - أليسون - أسامة الخلف

سعد بن زيدان

أولا جون - أحمد الجويد - عبد الإله حفيظي - نوفل الزرهوني

موحا

الأهلي هذا الموسم يمر بمرحلة ليست الأفضل على الإطلاق ويتواجد في مكانة لا تليق باسم ولا تاريخ الفريق، فلم يحقق أي انتصار في الدوري السعودي منذ الفوز على الباطن يوم 3 نوفمبر الماضي.

وكسر الأهلي سلسلة الخسائر بالتعادل المتأخر أمام الفيصلي في الجولة السادسة عشر، لكن هذا لا يكفي لعشاق العميد، إذ يحتل الفريق المركز 13 برصيد 16 نقطة ويقترب من مناطق الهبوط.

الحزم هو الآخر يعيش فترة عصيبة فلم يحقق سوى انتصارين فقط في الدوري السعودي ويتواجد بالمركز الأخير.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة الأهلي والحزم، في إطار مباريات الجولة الـ17 الدوري السعودي لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على استاد الأمير عبدالله الفيصل.