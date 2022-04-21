"الأهلي حقق رقمًا يحتاج 100 سنة ضوئية لكسره!"

يرى الإعلامي الرياضي مساعد العمري، أن الأهلي حقق رقمًا يحتاج أي فريق 100 سنة ضوئية على الأقل من أجل كسره، مشيرًا إلى أن وصول الهلال إلى كأس العالم للأندية الأخيرة، بفضل هدف هيثم عسيري مدافع الراقي.

هدف هيثم عسيري في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، تسبب في تأهل الهلال من دور المجموعات، ومن ثم التتويج باللقب والتأهل إلى كأس العالم للأندية.

العمري قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" المذاع عبر قناة 24 الرياضية: "الأهلي هو النادي الوحيد الذي حقق رقم يحتاج إلى 100 سنة ضوئية لكسره، وهو 52 مباراة بلا خسارة، وذلك بدون المباريات الودية وإلا وأن كسر المئوية".

الإعلامي الرياضي تابع: "مباراة تشيلسي الشهيرة مع الهلال والذي قدم فيها مستوى مُشرف، كان للأهلي وتحديدًا هيثم عسيري الدور الكبير في هذا المنجز، وعلينا أن نُحيي هذا اللاعب الشاب الذي أتاح للزعيم الوصول وإلا وكان الأهلي هو الذي لعب هذه المباراة".

الهلال واجه تشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021، والتي انتصر فيها الفريق الإنجليزي بهدف دون رد، بأداء مشرف للغاية من جانب لاعبي الفريق السعودي.

🗣 مساعد العمري – جدة:

الأهلي النادي الوحيد الذي حقق رقم يحتاج إلى 100 سنة ضوئية لكسر هذا الرقم بالفوز في 52 مباراة بلا خسارة .

الحصاد الرياضي ...@mosaadalamri pic.twitter.com/QL7a2RbmG1 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 21, 2022

وواصل: "عندما يأتي الأهلي ويلعب وحاضرًا في الساحة يذهب خارج القارة ويأتي ببطولة أمام الزعيم، ويأتي للمحلية ويحقق دوري وكأس ملك و4 خسائر لم يتلقاها الهلال إلا من الأهلي فقط، هذه للتاريخ".

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واختتم مساعد العمري تصريحاته، مشددًا على أنه يجب على جماهير الأهلي التغني بهذا الإنجاز، حيث قال: "يجب أن يتغنى بها جماهير الأهلي كما يتغنى الآخرون".