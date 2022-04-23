"الأهلي حقق إنجازًا لم يحققه أي فريق سعودي"

كشف عمرو فقيه، عضو لجنة توثيق بطولات النادي الأهلي، عن تحقيق الراقي إنجازًا لم يستطع أي فريق سعودي تحقيقه عبر التاريخ، مما يجعله مميزًا وسط جميع الأندية.

وحرص النادي الأهلي على تشكيل لجنة لتوثيق بطولاته، تكونت من عبد الرزاق أبو داود ومحمد القدادي وسعود الشريف وعمرو فقيه، حيث قاموا بتوثيق بطولات وتاريخ الراقي.

فقيه قال خلال تصريحات لبرنامج "حوار رياضي" المذاع عبر قناة 24 الرياضية: "هناك مميزات يتميز بها الأهلي تاريخيًا عن باقي الأندية، والبعض لا يتحدث عنها".

عضو لجنة التوثيق تابع: "الأهلي هو الفريق الوحيد الذي حقق كؤوس جميع ملوك المملكة العربية السعودية تاريخيًا، وهذا الأمر طرحته من قبل".

عمرو فقيه أكد على أن النادي الأهلي بدأ تاريخه بالزي الأزرق والأبيض، وبعدها تغير إلى الأخضر، تيمنًا بألوان علم السعودية وشعاره "السيفان".

🗣 عمرو فقيه ـ عضو لجنة توثيق بطولات النادي الأهلي:

تاريخيا الأهلي هو النادي الوحيد الذي حقق جميع كؤوس ملوك المملكة

#حوار_رياضي ..@faqeeh_1979@khaledalsaeed6 pic.twitter.com/dmGdsSJmSN — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 23, 2022

وعن عدد بطولات الدوري التي حققها الأهلي، كشف فقيه عن إعلان لجنة التوثيق من قبل امتلاك الأهلي لـ9 بطولات دوري سعودي عبر التاريخ.

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وأكد فقيه على أن الأهلي تأسس عبر مدارس الفلاح سنة 1355 هجريًا، وهناك فترة حدث فيها انقسامات وتغير اسمه حوالي 10 سنوات، ولكن بعدها عاد مرة أخرى إلى اسمه الحقيقي.