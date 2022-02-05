"الأهلي المصري وتشيلسي يمنحان الهلال فرصة التتويج بالمونديال"

يرى الإعلامي الرياضي عادل الملحم، أن نادي الهلال السعودي يمتلك الفرصة من أجل التتويج ببطولة كأس العالم للأندية 2021 المقامة حاليًا في الإمارات، بسبب الأهلي المصري وتشيلسي الإنجليزي.

كيف يحصل الهلال على فرصة التتويج بكأس العالم من الأهلي وتشيلسي؟

نشر الملحم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها أن الهلال يمتلك الفرصة من أجل التتويج ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاء نص تغريدة الملحم كالآتي: "عزيزي الرياضي، بعد إجبار النادي الأهلي المصري باللعب بالرديف، بسبب مشاركة أهم نجومه في بطولة أمم إفريقيا".

وتابع: "والأخبار الواردة بأن تشيلسي ربما يشارك بالرديف أيضًا، أظنها فرصة مواتية لفوز الهلال بكأس البطولة".

عزيزي الرياضي بعد اجبار النادي الاهلي المصري باللعب بالرديف بسبب مشاركة اهم نجومه في بطولة امم افريقيا والاخبار الواردة بأن تشيلسي ربما يشارك بالرديف ايضا. اظنها فرصة مواتية لفوز الهلال بكأس البطولة!! — عادل بن عبدالمحسن الملحم - (@adelalmulhim) February 5, 2022

ما هو مشوار الهلال ببطولة كأس العالم للأندية؟

الهلال يستعد لمواجهة الجزيرة الإماراتي مساء غدٍ الأحد، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، من أجل تحديد الفائز والمتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية.

الفائز من تلك المواجهة سيلعب أمام تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي، من أجل تحديد أحد طرفي نهائي كأس العالم للأندية 2021.

يذكر أن الأهلي المصري ضرب موعدًا مع بالميراس البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، من أجل تحديد المتأهل إلى المباراة النهائية.

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