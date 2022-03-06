الانضباط تتخذ قرارها بشأن شكوى الهلال ضد تاليسكا وأبو بكر

حسمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، موقفها النهائي من الشكوى المقدمة من أحد إدارة الهلال، ضد ثنائي نادي النصر؛ البرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبو بكر.

لماذا طلب الهلالي إيقاف تاليسكا وأبو بكر؟

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، طلبت من لجنة الانضباط والأخلاق، إيقاف تاليسكا وأبو بكر، بسبب ما بدر منهما خلال مباراة الفريقين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

نادي الهلال اعترض على طريقة احتفال تاليسكا وأبو بكر، حيث أكد على أن الثنائي تعمدا استفزاز جماهير الهلال خلال ديربي الرياض، بالإضافة لقيام المهاجم الكاميروني بحركة مشينة.

وانتصر الهلال في هذه المواجهة بهدفين مقابل هدف واحد، ليودع النصر كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الربع نهائي.

ما هو قرار لجنة الانضباط تجاه تاليسكا وأبو بكر؟

أكدت صحيفة "الجزيرة" السعودية، على أن لجنة الانضباط والأخلاق حددت موقفها من شكوى إدارة الهلال ضد تاليسكا وأبو بكر ثنائي نادي الهلال.

وأضافت الصحيفة أن اللجنة رفضت النظر في الشكوى التي تقدم بها مسؤولي نادي الهلال ضد الثنائي تاليسكا وأبو بكر، ليتم غلق هذا الملف.

يذكر أن تاليسكا قام بالاحتفال أمام الهلال بعدما سجل هدف النصر في تلك المباراة، على طريقة "الخلط" التي دائمًا ما يحتفل بها سالم الدوسري نجم الزعيم، وهو ما اعتبره البعض استفزاز للجماهير.

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