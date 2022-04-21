"الأندية السعودية تحب (الفشخرة) في اختيار لاعبيها!"

انتقد يوسف خميس أسطورة نادي النصر، طريقة اختيار الأندية السعودية للاعبيها عند التعاقد معها، ودفع أموالًا باهظة من أجل ضم لاعبين يمتلكون أسماء كبيرة.

ويقدم أجانب الهلال والشباب مستويات مميزة ببطولة دوري أبطال آسيا الموسم الحالي، حيث يتصدر الفريقين المجموعتين الأولى والثانية.

خميس قال خلال تصريحات لبرنامج "المنتصف" عبر قناة الإخبارية: "عملية اختيار اللاعبين جزء مهم، وأنديتنا تحب (الفشخرة)، يريدون لاعب قيمته كبيرة، ولكن يجب البحث عن اللاعب الذي يستطيع أن يمنحنا الإضافة ويفيد الفريق".

أسطورة النصر تابع: "لدينا لاعبين قيمتهم السوقية كبيرة، ولكن قيمتهم الفنية داخل الملعب لم يقدموا لأنديتهم ما تنتظره، وللأسف أنديتهم قامت باستقطابهم بمبالغ باهظة".

واختتم خميس تصريحاته قائلًا: "اللاعب كارلوس جونيور رائع وغير طبيعي، ومن الممكن أن يحقق مع الشباب أشياء كثيرة، وقد يكون اليد اليمنى لبانيجا لعودة الفريق".

فيديو | يوسف خميس لـ #المنتصف:



أنديتنا مع الأسف تبحث عن "الفشخرة" بعيدا عن إمكانيات اللاعبين pic.twitter.com/3EVdex6gk7 — المنتصف - الإخبارية (@al_montasaf) April 20, 2022

ويقدم جونيور مستويات مميزة الموسم الحالي، حيث يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال آسيا برصيد 4 أهداف.

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وانضم جونيور لصفوف نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021، من صفوف سانتا كلارا البرتغالي لمدة 3 سنوات قادمة.