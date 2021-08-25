الانتقال إلى الدوري السعودي؟ وكيل الشناوي يحسمها!

وكيل الشناوي يكشف حقيقة العروض المقدمة إلى الحارس الدولي

كشف حازم الحديدي، وكيل أعمال محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر حقيقة العروض السعودية للاعب.

وكان قد ارتبط اسم الشناوي بعروض مقدمه من نادي النصر ونادي الهلال من أجل ضم الحارس الدولي.

ماذا قال وكيل أعمال الشناوي؟

في تصريحات كشفتها صحيفة "الرياضة" السعودية، نفى حازم الحديدي جود مفاوضات من جانب قطبي الرياض الهلال والنصر للتعاقد مع موكله.

وقال: : “سمعت عن العروض عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي فقط."

وأضاف: "محمد الشناوي مرتبطٌ بعقد احترافي مع الأهلي، ينتهي بعد أربعة أعوام”.

وبخصوص استبعاد اللاعب من مباراة الأهلي والجونة؟

أردف حديدي: "ما يتردد حول أن استبعاد الشناوي من لقاء الجونة جاء بسبب قطعه شوطًا كبيرًا في مفاوضات الانتقال إلى النصر السعودي غير صحيح"..

واختتم حديثه وقال: "المفاوضات مع حارس بحجم محمد الشناوي لن تتم في يوم، أو يومين، والأهم مصلحة النادي الأهلي واللاعب في الوقت ذاته".

وكان الشناوي غاب عن مباراة الأهلي والجونة والتي أقيمت مساء أمس بسبب المرض، وانتهت بتعثر الفريق الأحمر بالتعادل الإيجابي بنتيجة (3-3) ليهدي غريمه التقليدي، الزمالك درع الدوري قبل نهاية الدوري بجولة.

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