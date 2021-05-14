رونالدو في سبورتينج؟ .. وكيله يحسمها بعد جدل والدته!

والدة رونالدو صدمت الجماهير بتصريحاتها

علق جورج مينديش؛ وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ نجم يوفنتوس الإيطالي، على تصريحات والدة اللاعب، التي صدمت الجماهير حول مستقبله في الموسم المقبل.

والدة النجم البرتغالي دولوريس أفيرو، أكدت في تصريحات رسمية لجماهير نادي سبورتينج البرتغالي أنها ستتحدث معه على العودة للنادي البرتغالي في الموسم المقبل، مؤكدة أنه سيكون بملعب "خوسيه ألفالادي" بالعام المقبل. (طالع التفاصيل)

مينديش قرر إيقاف الجدل الكبير الذي صاحب تصريحات والدة كريستيانو، مؤكدًا أن اللاعب لا يخطط للعودة للبرتغالي نهائيًا في الفترة الحالية.

وقال ميندي، في تصريحاته لصحيفة " RECORD" البرتغالية: "رونالدو فخور بتحقيق سبورتينج لقب الدوري البرتغالي في الموسم الحالي، وهو أظهر ذلك علانية للجماهير، لكن في الوقت نفسه خطته المهنية لا تشمل عودته للبرتغالي خلال الفترة المقبلة".

صاحب الـ36 عامًا انضم للسيدة العجوز في صيف عام 2018 قادمًا من ريال مدريد الإسباني، الذي قضى في صفوفه تسعة أعوام.

ويرتبط رونالدو بعقد مع اليوفي من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2021-2022، وتشير التقارير إلى أنه تدور مباحثات بين حينٍ وآخر حول عودته إلى مدريد.

البرتغالي شارك الموسم الجاري في 42 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 35 هدفًا، وصنع أربعة آخرين.