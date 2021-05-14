خاص | دوجلاس كوستا إلى أين؟ .. 72 ساعة حاسمة

جناح يوفنتوس سينهي مسيرته بملاعب أوروبا

اقترب وداع الجناح الأيسر البرازيلي دوجلاس كوستا، لنادي يوفنتوس الإيطالي، إذ سيرحل نهائيًا بنهاية الموسم الجاري، وفق ما علم "جول" من مصادره الخاصة.

البرازيلي يقضي الموسم الجاري معارًا من السيدة العجوز إلى بايرن ميونخ الألماني، لكن بعدها لن يتمكن من ارتداء قميص الأول من جديد، إذ أن الـ72 ساعة المقبلة ستكون حاسمة في مستقبله.

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وعلم "جول" من مصادره الخاصة في يوفنتوس أنه تم الاتفاق مع نادي جريميو البرازيلي على شراء عقد دوجلاس، وسيتم إنهاء كافة تفاصيل الانتقال خلال الـ48 أو 72 ساعة المقبلة.

وأشارت مصادرنا إلى أن المفاوضات لم تكن سهلة، لكن اقتربت من نهايتها، إذ اتفق مع النادي البرازيلي على تقليل راتبه من أجل العودة للوطن، إذ سيتقاضي 300 ألف يورو شهريًا.

يذكر أن الجناح البرازيلي كان قد بدأ مسيرته في الملاعب بنادي جريميو، قبل أن يخرج للاحتراف بداية في الدوري الأوكراني، ومنه إلى بايرن ميونخ ثم يوفنتوس.

صاحب الـ30 عامًا كان قد شارك في 11 مباراة بالدوري الألماني في الموسم الجاري، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع آخر.

ومع السيدة العجوز، شارك بشكل عام في 1.3 مباراة، سجل خلالها عشرة أهداف، وصنع 21 آخرين.