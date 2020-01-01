رسميًا - وليد عبد الله نصراوي حتى 2023

الحارس كان قد دخل الفترة الحرة في يناير الماضي

كشف وليد عبد الله؛ حارس مرمى نادي النصر السعودي، عن تجديد عقده مع العالمي لمدة ثلاث سنوات مقبلة، لينتهي عقده بنهاية موسم 2022-2023.

الحارس صاحب الـ33 عامًا دخل الفترة الحرة في عقده مع النادي العاصمي بيناير الماضي، وكان يحق له التوقيع لأي نادٍ آخر للانضمام له في الصيف في صفقة انتقال حر، لكن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق، طلب تجديد عقده.

ونشر عبد الله عبر حسابه الرسمي عبر تطبيق "سناب شات" صورًا من توقيع العقود، في حضور مدربه فيتوريا، وزميله يحيى الشهري، وعبد الرحمن الحلافي المشرف العام على الكرة بالنادي.

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كان عبد الله قد انضم لصفوف العالمي في الميركاتو الشتوي عام 2017، في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي الشباب.

وشارك حارس النصر الموسم الجاري في مباراة وحيدة بكأس خادم الحرمين الشريفين، استقبل خلالها هدف وحيد.

وكان النصر قد تعاقد خلال الميركاتو الشتوي المنصرم مع أمين بخاري؛ حارس مرمى اتحاد جدة، لينضم إلى عبد الله، زيد البواردي، والأسترالي براد جونز.

يذكر أن النصر يستعد لمواجهة الفتح بعد غدًا الخميس، ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل العالمي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، أما الفتح فيأتي بالمركز الـ15 وقبل الأخير برصيد عشر نقاط.