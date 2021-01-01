السعودية وقطر تتنافسان على إيجالو

اللاعب تنتهي إعارته لمانشستر يونايتد بنهاية الشهر الجاري

دخلت أندية الدوريين السعودي والقطري في صراع للتعاقد مع النيجيري أويدون إيجالو؛ مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

صاحب الـ31 عامًا انضم للشياطين الحمر في يناير 2020 على سبيل الإعارة من شنجهاي شينهوا الصيني، وحتى 31 يناير 2021.

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ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن إيجالو محل اهتمام من أندية قطرية وعربية، بجانب اثنين من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن لم يتم الكشف عن هوية هذه الأندية.

وأوضحت الشبكة أن اللاعب يرحب بالعودة لفريقه الصيني، الذي ينتهي عقده معه في 31 من ديسمبر المقبل، لكنه في الوقت نفسه ليس لديه أي مانع في الإطلاع على العروض الأخرى التي يتلقاها.

يذكر أن إيجالو لم يشارك سوى في 4 مباريات فقط مع مانشستر يونايتد بالموسم الحالي في مختلف البطولات، لم يسجل خلالها أي أهداف.

وتقلصت فرص مشاركة اللاعب مع فريقه منذ التعاقد مع إدينسون كافاني في الميركاتو الصيفي الماضي، إذ يفضل المدرب أولي جونار سولشاير الدفع به أساسيًا.

وبشكل عام، شارك مع الحمر منذ قدومه في 23 مباراة، أحرز خلالها خمسة أهداف فقط، وصنع هدف وحيد.