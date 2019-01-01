رئيس المقاولون: إلى متى يستمر السكوت على قرصنة بيراميدز؟

محسن صلاح يصف ما يفعله مسؤولو القلعة الزرقاء بالقرصنة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب محسن صلاح؛ رئيس نادي المقاولون العرب، عن استيائه من طريقة تعاقد بيراميدز مع أحمد علي؛ مهاجم الفريق، واصفًا إياها بالقرصنة.

بيراميدز أعلن أمس الأحد، عن حصوله على خدمات هداف الدوري المصري الممتاز كأولى صفقاته الرسمية في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال رئيس المقاولون، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "هذا ليس تعاقدًا، هذه قرصنة، ماذا يعني أن يتواجد لاعب في نادٍ ويذهب للتوقيع لنادٍ آخر، إلى متى يستمر السكوت على قرصنة بيراميدز على بقية الأندية؟، بيراميدز يحصل على توقيع اللاعبين ثم يمنحهم الشرط الجزائي في عقودهم ليرمونه لأنديتهم".

وأضاف: "الأندية لا تتعامل مع بعضها بهذا الشكل، المقاولون نادٍ كبير وله اسمه ووضعه، إذا تفاوضت مع لاعب ومنحته الشرط الجزائي في عقده مع ناديه، فهذا احتقار من شأن ناديه وليس تعاملًا محترمًا، هي في الأخير قرصنة".

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رئيس ذئاب الجبل تابع: "طالما اللاعب مستمر عقده مع ناديه، فالمفاوضات من المفترض أن تتم مع النادي، نحن لم يتواصل معنا أيٍ من مسؤولي بيراميدز، حتى أننا فوجئنا بانتقال أحمد علي من الإعلام مثلنا مثل الجميع، ثم ذهب اللاعب ووضع نصف مليون جنيه في خزينة النادي وانتهى الموضوع".

واختتم: "عندما انتقل لاعبنا محمد فاروق إلى بيراميدز، المفاوضات تمت معنا بكل احترام، لا أعلم لماذا تمت هذه المرة بالطريقة هذه، هذا تواطؤ من اللاعب مع بيراميدز، لا يمكنني أن أعفي اللاعب من المسؤولية، لكن من المفترض أن الكيان هو من يتعامل معنا".

يذكر أن أحمد علي حصل على لقب هدافي الدوري المصري الموسم الجاري برصيد 18 هدفًا، سجلها خلال 28 مباراة.

وشارك صاحب الـ33 عامًا مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ودعها الفراعنة من دور الـ16.