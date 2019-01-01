الصفقة المنتظرة - ليوناردو دي سوزا ينضم إلى شباب الأهلي

رغم امتلاكه عدة عروض خليجية، فضل البقاء في الدوري الإماراتي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي تعاقده بشكل رسمي مع البرازيلي ليوناردو دي سوزا؛ الجناح الأيسر السابق لنادي الوحدة الإماراتي.

تعاقد شباب الأهلي مع اللاعب جاء في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ تعاقده مع العنابي عقب نهاية الموسم المنقضي، رغم بقاء موسم آخر في التعاقد.

كأس الخليج العربي - فوز الوحدة وشباب الأهلي أمام الشارقة والجزيرة

وكان البرازيلي يمتلك عدة عروض خليجية، على رأسها ناديي الهلال والأهلي السعوديين، إلا أنه فضل البقاء في الدوري الإماراتي.

حسمت الصفقة الأبرز في الدوري الإماراتي🙌



ليوناردو دي سوزا هداف دوري أبطال آسيا ينتقل إلى شباب الأهلي في صفقة انتقال حر👌



(📸: @Shabab_AlAhliFC ) pic.twitter.com/qquBDZAJyy — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 31, 2019

وتواجد ليوناردو خلال الأيام الماضية في المملكة السعودية، مما أثار أنباء عن عودته للمملكة إلا أنه فاجأ الجميع وانتقل لشباب الأهلي.

وشارك صاحب الـ27 عامًا الموسم المنقضي في 26 مباراة مع الوحدة في مختلف البطولات، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع عشرة آخرين.

الجناح البرازيلي سبق له أن خاض عدة تجارب احترافية، لكن بدأ رحلته في الخليج في صيف عام 2017 مرتديًا قميص أهلي جدة، ولم يستمر به سوى موسم وحيد، انضم بعده إلى الوحدة.