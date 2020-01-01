رسميًا - لاعب الفيصلي أولى صفقات الوحدة الشتوية

لويس جوستافو أولى صفقات الوحدة في يناير

أعلن نادي الفيصلي السعودي بيعه للمدة المتبقية في عقد لاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو إلى نادي الوحدة، لينضم لصفوفه في الميركاتو الشتوي الجاري.

البرازيلي كان سينتهي عقده مع الفيصلي بنهاية الموسم الجاري، وكان يحق له أن يوقع لأي نادٍ آخر في يناير الحالي على أن ينضم له في صفقة انتقال حر بالصيف المقبل.

وفضل الوحدة عدم الانتظار إلى الصيف لحاجته لخدمات اللاعب، إذ قام بشراء الخمسة شهور المتبقية في عقده مع ناديه.

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وتوجهت إدارة الفيصلي بالشكر إلى جوستافو على الفترة التي قضاها بصفوف الفريق، متمنية له التوفيق في مسيرته مع فريقه الجديد.

لاعب الوسط صاحب الـ28 عامًا بدأ اللعب في الدوري السعودي منذ صيف عام 2016، إذ انضم للفيصلي على سبيل الإعارة من نادي باهيا البرازيلي، قبل أن يقوم النادي السعودي بشرائه نهائيًا في صيف 2017.

وخاض جوستافو 14 مباراة بالموسم الجاري في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وبشكل عام، شارك في الفيصلي في 96 مباراة، أحرز 33 هدفًا وصنع 31 آخرين.

يذكر أن مواجهة الوحدة غدًا الخميس، أمام الرائد ضمن دور الـ16 بكأس خادم الحرمين، ستكون أولى مباريات البرازيلي مع الوحدة.