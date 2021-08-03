خاص | الأمور تتغير لصالح الهلال .. الزعيم خيار أخير عند بيريرا ولكن..

ماتيوس بيريرا الآن منفتحًا للانتقال للهلال ولكنه سينتظر حتى اللحظات الأخيرة

"الصفقة العنيدة" شد وجذب، وأخبار هنا وأخبار هناك، تتردد حول مفاوضات نادي الهلال السعودي مع البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ نجم وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، التي استمرت منذ فترة وإلى الآن لم يتم حسمها.

الزعيم دخل في مفاوضات مع نجم وست بروم خلال الفترة الماضية، محاولًا إتمام الصفقة في أسرع وقت قبل انطلاق الموسم الجديد، لكن هناك مبالغات مالية كبيرة من جانب النادي الإنجليزي.

اقرأ أيضًا | صدمة في وجه الهلال .. شكوى ضد بيريرا أمام الفيفا

النادي الإنجليزي يطلب بحسب التقارير 25 مليون يورو، للاستغناء عن جناحه الأيمن، في الوقت الذي لم يتخطى به عرض الزعيم الـ18 مليون.

ورغم وجود أنباء كثيرة عن تلقي اللاعب لعروض إنجليزية إلا أن ذلك كذبه مصدر مقرب من بيريرا لـ"جول".

وعلم "جول" من مصادره الخاصة أن اللاعب حتى الآن لم يصل له أي عرض من الدوري الإنجليزي حتى الآن، وأن كل ما يتردد حول عروض إنجلترا ما هي إلا اجتهادات.

وأكدت مصادرنا أن أمام إدارة وست بروم عرض الهلال فقط، وإذا استمر الوضع كما هو عليه، فإن بيريرا سيتخلى عن تفضيله للدوري الإنجليزي وسيوافق على عرض الزعيم، بجانب أن ناديه سيضطر على الموافقة في ظل رغبة اللاعب في الرحيل وتمسكه بقراره.

مصادر "جول" كذلك أشارت إلى أن عدم وجود أي عروض سوى الهلال، جعلت بيريرا منفتحًا على اللعب في الدوري السعودي، على عكس رأيه في البداية، إلا أنه سينتظر حتى اللحظات الأخيرة في الميركاتو الصيفي أملًا في أن يجد جديد ويتلقى عرضًا إنجليزيًا.

يذكر أن بيريرا يلعب لوست بروم منذ صيف 2020، إذ انضم له قادمًا من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، وعقده ممتد حتى صيف 2024.

وكان اللاعب قد أصدر بيانًا بالأمس، معلنًا به رغبته في الرحيل عن وست بروم، بحثًا عن تحدٍ جديد، ومدعيًا تلقيه عرضًا سيغير حياته المقبلة تمامًا، لكنه لم يكشف عن العرض أو اسم النادي الذي يفاوضه. (طالع التفاصيل)