عرض تركي يغري إدواردو للرحيل عن الهلال

المحترف البرازيلي حر بنهاية الموسم الجاري

لا يزال البرازيلي كارلوس إدواردو؛ محترف الهلال السعودي، صداعًا في رأس إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، والجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، كونه لم يجدد عقده مع الفريق بعد.

البرازيلي الذي يلعب للزعيم منذ خمسة مواسم، ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ووافق على تمديد عقده بصعوبة، مع رفضه كافة العروض المقدمة من إدارة ابن نافل للتجديد، كونها لم ترتق لطموحاته المادية.

وكيله: إدواردو يريد البقاء في الدوري السعودي، ولهذا رفض عرض الهلال

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ووفقًا لصحيفة "Takvim" التركية فإن نادي فنربخشه التركي عزم على التعاقد مع إدواردو بناءً على طلب مدرب الفريق إيرول بولوت، مشيرة إلى أن النادي التركي لا يريد أن يدفع مقابل مادي للهلال، بينما عرض على اللاعب تقاضي 6 ملايين يورو في ثلاث سنوات.

وأوضحت الصحيفة التركية فإن محترف الزعيم أعرب عن سعادته بعرض فنربخشه إلا أنه طلب منحه مهلة بضعة أيام كي يتخذ قراره النهائي.

يذكر أن صاحب الـ30 عامًا شارك في 26 مباراة بمختلف البطولات في الموسم الجاري مع الهلال، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع هدف وحيد.

ويعد إدواردو هو الهداف الأجنبي التاريخي للزعيم في مختلف البطولات المحلية والقارية برصيد 75 هدفًا.