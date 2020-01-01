مفاجأة .. إدواردو يصدم جمهور الهلال

البرازيلي يغيب عن الملاعب خلال هذه الفترة على إثر الإصابة

حسم البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب وسط الهلال السعودي، مصيره مع الزعيم، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده، الذي ينتهي بعد 15 يومًا من الآن.

البرازيلي كان قد وافق بصعوبة على تمديد عقده مع الزعيم حتى نهاية الموسم الجاري، تعويضًا لفترة التوقف الإجبارية بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وفي الوقت نفسه، رفض صاحب الـ30 عامًا كافة العروض التي قدمتها القلعة الزرقاء لتجديد عقده مع الفريق، بداعي عدم ارتقائها إلى طموحاته المادية.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدواردو طلب من إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، فسخ تعاقده، تمهيدًا لتوقيع عقود انتقاله إلى نادي شباب أهلي دبي الإماراتي، موضحة أنه سيغادر المملكة متجهًا إلى دبي غدًا الأربعاء، للتوقيع الرسمي.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن النادي الإماراتي يريد تسجيل اللاعب بقائمته الآسيوية، مما يستدعي فسخ عقده مع الزعيم قبل السابع من سبتمبر المقبل.

يذكر أن إدواردو يعد الهداف الأجنبي التاريخي للهلال في مختلف البطولات، إذ سجل 53 هدفًا خلال 96 مباراة، وصنع عشرة آخرين.

ويغيب اللاعب عن الملاعب منذ منتصف أغسطس الجاري، على إثر تعرضه لإصابة في مفصل القدم، خلال مواجهة العدالة بالدوري المحلي، يبتعد على إثرها لمدة ثلاثة أسابيع.