ديجينيك يثير الجدل بتغريدة حول رحيله عن الهلال

المدافع الإسترالي لم يقدم ما يقنع مسؤولي الزعيم خلال ستة أشهر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أثار الإسترالي ميلوس ديجينيك؛ مدافع الهلال السعودي، جدلًا واسعًا حول مستقبله مع الفريق، بنشر تغريدة عن ناديه السابق النجم الأحمر الصربي.

عديد التقارير الصحفية أشارت من قبل أن إدارة الزعيم تدرس الاستغناء عن اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري إلا أن الصورة لم تضح بعد.

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ونشر ديجينيك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورته بقميص النجم الأحمر، معلقًا: "من الجيد أن أراكم مجددًا".

Srećno @crvenazvezdafk da opet ovo doživimo svi ❤️🔴⚪️ pic.twitter.com/Gt0Yxah9iA — Miloš Degenek (@milosdegenek45) July 9, 2019

البعض فسر تغريدة الإسترالي أنها مجرد دعم لناديه السابق، فيما أكد البعض الآخر أن صاحب الـ25 عامًا يعلن رحيله عن الهلال.

ويأتي دعم الإسترالي لفريقه السابق، حيث يستهل النجم الأحمر اليوم الثلاثاء، مشواره في دوري أبطال أوروبا بملاقاة سدوفا الليتواني.

كان ديجينيك قد انضم لصفوف الزعيم في يناير 2019 مقابل أكثر من ثلاثة ملايين يورو، ولا يزال عقده مستمرًا حتى عام 2022.

وشارك المدافع بالفانلة الزرقاء في 18 مباراة، ولم يقنع بها مسؤولي الهلال.