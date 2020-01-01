وكيل جيوفينكو يثير الشكوك حول بقائه في الهلال

النملة الذرية لا يزال عقده مستمرًا مع الزعيم حتى نهاية الموسم المقبل

أثار أندريه كاتولي؛ وكيل أعمال الإيطالي سيباستيان جيوفينكو؛ محترف الهلال السعودي، الشكوك حول مستقبل النملة الذرية مع الزعيم.

عديد التقارير الصحفية ربطت بين الإيطالي ونادي بارما الإيطالي، وعدة أندية في البرازيلي على رأسها فاسكو دا جاما، بالإضافة إلى تأكيدات أخرى لتقارير أجنبية حول رغبة اللاعب في العودة لدوري بلاده، كونه يراه الفرصة الوحيدة لعودته للمنتخب الوطني.

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وقال وكيل النملة الذرية، خلال تصريحاته لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "جيوفينكو في فاسكو دا جاما بعد تجربة السعودية؟ حاليًا هو في كندا مع عائلته، والتي استقرت هناك بعد تجربته في نادي تورونتو الكندي، أما عن المستقبل فسنراه سويًا".

وأضاف: "لم يتضح أي شيء حتى الآن، ما يمكنني تأكيده حاليًا أن جيوفينكو يريد أن يستعيد مكانه في المنتخب الإيطالي".

يذكر أن صاحب الـ33 عامًا انضم لصفوف الزعيم في يناير عام 2019، قادمًا من تورونتو، وينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل 2020-2021.

وخاض جيوفينكو 50 مباراة مع الأزرق، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع 14 آخرين، وحقق لقب دوري أبطال آسيا 2019.