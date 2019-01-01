رسميًا - محترف الهلال ينتقل إلى جيرونا

بالأمس الزعيم فسخ تعاقده مع المهاجم الإسباني قبل موسم من نهاية العقد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي جيرونا الإسباني رسميًا اليوم السبت، تعاقده مع الإسباني جوناثان سوريانو؛ مهاجم الهلال السعودي السابق، لمدة موسم واحد، في صفقة انتقال حر.

مجلس الزعيم كان قد أعلن أمس الجمعة، توقيع اتفاقية إنهاء تعاقد مع الإسباني، متوجهًا له بالشكر على الفترة الماضية التي قضاها في صفوف الفريق.

كان صاحب الـ33 عامًا قد انضم لصفوف الهلال في يناير 2019 قادمًا من الدوري الصيني، وكان من المفترض أن ينتهي عقده في صيف عام 2020.

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سوريانو خاض 11 مباراة مع الزعيم خلال الفترة الماضية، سجل خلالها ثلاثة أهداف فقط.

ويأتي استغناء الهلال عن المهاجم الإسباني بعدما نجح في التعاقد مع المهاجم الكولومبي جوستافو كويلار قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي.

يذكر أن سوريانو بدأ حياته الكروية باللعب لإسبانيول الإسباني، ولعب بعدها لعدة أندية في بلده منها ألميريا وبرشلونة، قبل أن يحترف في سالزبيرج الإسترالي وجوان الصيني.