رسميًا – سلمان الفرج هلالي لـ4 سنوات

مخطط النصر يفشل

أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، رسميًا تجديد عقد سلمان الفرج؛ لاعب وسط الفريق، لمدة أربع سنوات مقبلة، لينتهي عقده بنهاية موسم 2024-2025.

صاحب الـ31 عامًا كان قد دخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم خلال يناير الجاري، ودخلت عدد من الأندية في مفاوضاته معه في محاولة لخطفه، على رأسها النصر السعودي.

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وبموجب العقد الجديد، سيتقاضى لاعب وسط الزعيم 40 مليون جنيه خلال الأربع سنوات، بواقع 10 مليون في الموسم الواحد.

وكان التجديد للفرج قد تأخر لحين دخوله الفترة الحرة، في ظل رفضه العرض السابق من الإدارة، اعتراضًا على المقابل المادي الذي كان يقل كثيرًا عما عرضه عليه العالمي.

الفرج ابن الأزرق، الذي تدرج في مختلف الفئات العمرية، حتى تم تصعيده للفريق الأول في عام 2008.

وشارك خلال هذه السنوات في 245 مباراة، سجل خلالها 21 هدفًا، وصنع 20 آخرين.

وحصد الفرج خمس بطولات دوري سعودي، ستة كؤوس ولي العهد، ثلاثة كؤوس خادم الحرمين الشريفين، كأسي سوبر محلي، ولقب دوري أبطال آسيا.