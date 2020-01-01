الهلال يضع خطة لعامين لتقليل صفقاته المحلية

مجلس الإدارة يستهدف الاكتفاء الذاتي

يسعى مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، للاكتفاء الذاتي من اللاعبين المحليين خلال العامين المقبلين.

صحيفة "الشرق الأوسط" أوضحت أن مصدر هلالي مسؤول أكد أن إدارة ناديه بالتنسيق مع الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للفريق الأول، وإدارة الفئات السنية بالنادي برئاسة منصور الأحمد، وضعت خطة مستقبلية، للاهتمام بالعناصر الشابة في الموسمين المقبلين بالاعتماد على مخرجات الفئات السنية والتقليل من التعاقدات المحلية إلا في حدود ضيقة وحسب حاجة الفريق الملحة.

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وأشار المصدر الهلالي للصحيفة إلى أن الاهتمام سيتضمن زيادة الصرف المالي على الفئات ثلاث أضعاف ما تم في السنوات القليلة الماضية، حيث تم استحداث وإنشاء أكاديميات للبراعم وصلت الآن إلى ثلاث أكاديميات خارج النادي في مدارس المملكة بحي الربيع والحزم واليرموك.

يذكر أن عديد الأندية تضررت ماليًا خلال الأسابيع الجارية في ظل إيقاف النشاط الرياضي بالمملكة وكافة أنحاء العالم، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وزارة الرياضة السعودية برئاسة فهد بن نافل أعلنت تجميد النشاط في 14 من مارس الجاري وحتى إشعار آخر، مع إلغاء أيضًا تدريبات الفرق لفترة مؤقتة، لحين السيطرة على الوضع.