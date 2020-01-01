جمهور الهلال .. اطمئنوا على مستقبل جوميس

الأسد الفرنسي دخل الفترة الحرة في يناير الماضي

سادت حالة من القلق بين جمهور الهلال السعودي خلال الفترة الماضية بشأن مستقبل الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الفريق، في ظل دخوله الفترة الحرة وعدم تجديد عقده إلى الآن مع ناديه.

المهاجم الفرنسي دخل الفترة الحرة بعقده مع الزعيم في يناير الماضي، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، رفقة عدد من لاعبي الأزرق الذي لم يتم التجديد لهم سواء من الأجانب أو المحليين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن إدارة النادي العاصمي برئاسة فهد بن نافل قامت بتفعيل بند تمديد عقد جوميس إلى عام ثالث، وفقًا لما كان متفقًا عليه بين الطرفين، حيث أخطرت الفرنسي ووكيله بشكل رسمي بذلك.

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وأوضح مصدر الصحيفة بقلعة الزعيم أن عقد الأسد الفرنسي سينتهي في يوليو 2021 إلا أن هناك احتمالية لزيادة المدة في حال تم تمديد العقود الجارية للاعبين بحسب نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد السعودي لكرة القدم.

"الرياضية" أشارت كذلك إلى أن وكيل جوميس كان قد خاطب إدارة النادي شفهيًا لتمديد العقد لمدة موسمين إلا أنها فضلت تأجيل ذلك لوقت آخر.

يذكر أن جوميس يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي، برصيد 14 هدفًا في 22 مباراة، متأخرًا بفارق أربعة أهداف عن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر، صاحب الصدارة.

وكان صاحب الـ34 عامًا قد انضم للزعيم في صيف عام 2018 قادمًا من جلطة سراي التركي، وشارك خلال هذه الفترة في 74 مباراة، سجل خلالها 54 هدفًا، وصنع عشرة آخرين.