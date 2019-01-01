الهلال عن شكوى كورينثيانز: موقفنا سليم في مفاوضات فرانكو

كان هناك اتفاق مبدئي بين الطرفين، لكن الصفقة لم تتم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد هشام الكثيري؛ مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال السعودي، على سلامة الموقف القانوني للزعيم في المفاوضات مع جابرييل فرانكو؛ لاعب نادي كورينثيانز البرازيلي، موضحًا تفاصيل المفاوضات.

بعض التقارير كانت قد أكدت أن النادي البرازيلي قد تقدم بشكوى ضد نظيره السعودي، بعدما تراجع الأخير عن إتمام الصفقة رغم وجود اتفاق مبدئي بينهما، دفع على إثره الهلال 100 ألف دولار كمقدم للتعاقد، بحسب التقارير.

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وكتب الكثيري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إشارة إلى ما يتردد إعلاميًا بشأن شكوى على الهلال من نادي "كورينثيانز البرازيلي" بخصوص اللاعب غابرييل فرانكو.. أوضّح أنّ موقف الهلال سليم قانونيًا والنادي غير ملزم بدفع أي مبلغ، والعقد المبدئي الموقع بين الناديين مشروط بالاتفاق مع اللاعب".

وأضاف: "إدارة النادي في مسار مفاوضاتها مع اللاعب اتخذت خطوتين: منحت اللاعب مهلة محدّدة للرد، وأمّنت تذاكر طيران للاعب بناء على طلبه؛ ليحضر إلى دبي للتفاوض، لكن اللاعب تخلف عن رحلة الطيران المؤمنة له من قبل النادي، ولم يرد بالقبول أو الرفض وشارك بعدها مع فريقه".

وكان الهلال قد لجأ إلى لاعب النادي البرازيلي بعدما فقد الأمل في التعاقد مع كويلار؛ لاعب فلامنجو البرازيلي، والذي نجح في التعاقد معه قبل ساعات من إغلاق باب القيد الصيفي.