ذهبي النصر السابق: هلالي وراء رحيل مايكون
حمّل سعد آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر السعودي السابق، أحد أعضاء مجلس إدارة العالمي مسؤولية رحيل البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع الفريق، بداعي ميوله لنادي الهلال.
المدافع البرازيلي غادر اليوم الأحد، رسميًا المملكة، عائدًا إلى ناديه جلطة سراي التركي، إذ انتهت إعارته للعالمي، ورفض النادي التركي تمديد عقده. (طالع التفاصيل)
وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يبدو المستشار وعضو مجلس الادارة الهلالي خلف رحيل مايكون لإهداء الهلال الدوري، المحافظة على لقب الاستثنائي يتطلب البقاء على مايكون حتى لو دفع ناديه عشره او 15مليون".
وأضاف: "لا تصدون بعض الاعلام الي يقولون ادارة لم ترضخ للفريق التركي، ينتطقون حسب ما يصلهم في القروب".
ذهبي العالمي السابق اختتم: "المقصود في التغريده السابقه، العضو الهلالي هو احد اعضاء مجلي ادارة النصر، ميوله هلاليه".
#ادارة_النصر— سعد آل مغني (@SAADmughni) July 26, 2020
يبدو المستشار وعضو مجلس الاداره الهلالي
خلف رحيل مايكون
لإهداء الهلال الدوري
المحافظه على لقب الاستثنائي
يتطلب البقاء على مايكون
حتى لو دفع لناديه عشره او ١٥مليون
لا تصدقون بعض الاعلام
الي يقولون ادارة لم ترضخ للفريق التركي
ينطقون حسب مايصلهم في القروب pic.twitter.com/RYbKNAMRcW
يذكر أن مايكون خاض 21 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وغاب عن لقاء وحيد.
ويستعد العالمي للعودة لاستئناف مبارياته في الدوري المحلي، في الخامس من أغسطس المقبل، بلقاء الديربي أمام الهلال.