نادٍ إماراتي يدخل في مفاوضات جادة لخطف رومارينيو وهتان باهبري

الثنائي ينتهي عقده في عام 2022

توجه بعض أندية الإمارات أنظارها خلال الميركاتو الشتوي الجاري صوب الدوري السعودي للمحترفين، في محاولة لتدعيم صفوفها، في ظل قوة المنافسة بالأخير وارتفاع المستويات في السنوات الأخيرة.

شباب الأهلي الإماراتي تعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو؛ نجم الهلال السعودي السابق، خلال الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر، والآن العين على لاعبين آخرين من قبل نادٍ إماراتي آخر.

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ووفقًا لبرنامج "فان زون" عبر قناة "أبو ظبي الرياضية" فإن نادي النصر الإماراتي دخل في مفاوضات جادة مع الثنائي هتان باهبري؛ نجم الهلال السعودي، والبرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ مهاجم اتحاد جدة.

وأشار البرنامج إلى أنه في حال نجاح العميد الإماراتي في ضم أحد هذا الثنائي فإنه سيكون على حساب الهولندي براندلي كواس؛ جناح أيمن الفريق.

الهولندي – صاحب الـ28 عامًا يرتبط بعقد مع النصر ممتد حتى نهاية موسم 2021-2022، بعدما كان قد انضم له في صيف 2019.

أما رومارينيو فعقده مع عميد جدة ممتد حتى صيف 2022، وشارك الموسم الجاري معه في 11 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها خمسة أهداف.

بينما باهبري فهناك أحاديث كثيرة عن رحيله عن الزعيم في يناير الجاري، رغم امتداد عقده حتى 2022 إلا أنه هناك رغبة منه في الرحيل في ظل عدم مشاركته في المباريات بشكل منتظم، إذ لم يشارك الموسم الجاري سوى في خمس مباريات فقط.