رسميًا - عموري يعلن انتقاله للجزيرة ويوجه رسالة لجمهور الهلال

وأخيرًا تحدد لمن يلعب الإماراتي في الموسم المقبل بعد مفاوضات تجديد طويلة مع الهلال باءت بالفشل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الإماراتي الدولي عمر عبد الرحمن "عموري"؛ مهاجم الهلال السعودي، انتقاله بشكل رسمي إلى نادي الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر.

عودة اللاعب إلى الدوري الإماراتي أتت بعدما انتهى تعاقده بشكل رسمي مع الزعيم السعودي، الذي قضى في صفوفه موسم وحيد، لم يشارك به سوى في بضع مباريات.

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وحرص عموري على توجيه عدة رسائل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب: "أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء.

"يطيب لي أن أشكر نجم الكرة السعودية ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق سامي الجابر على دعمه وتشجيعه لي خلال فترة انضمامي للفريق، كل الشكر والتقدير لجمهور الهلال العريق الذي يصنع النجوم ويحفز اللاعبين على الإبداع وكل التوفيق للهلال، لن أنساكم أبدًا وأنتم في القلب".

واختتم: "كل الشكر والتقدير لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي الجزيرة على حرصه ودعمه إتمام صفقة انتقالي لنادي الجزيرة، متمنيًا أن أكون عند حسن ظن سموه، كما أشكر سعادة محمد سيف السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم وأعضاء الشركة على ثقتهم بانضمامي إلى فخر أبوظبي، متمنيًا أن أكون عند حسن ظن الجميع".

كل الشكر والتقدير لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي الجزيرة على حرصه ودعمه اتمام صفقة انتقالي لنادي الجزيرة متمنيا ان اكون عند حسن ظن سموه... — عمر عبدالرحمن (@Amoory10) August 7, 2019

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا ارتدى قميص الأزرق في صيف عام 2018 في صفقة انتقال حر قادمًا من العين الإماراتي.

وأثناء سادس مباراة يشارك بها مع الهلال، تعرض عموري لقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليغيب حتى نهاية الموسم، ولم يسمح له الجهاز الطبي سوى مؤخرًا للمشاركة في المباريات بشكل كامل.