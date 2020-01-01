بعد تحرك الهلال - الأهلي يسابق الزمن قبل خسارة اليامي

حارس الأخضر الأولمبي دخل الفترة الحرة، والهلال يسعى لخطفه

أشعل محمد الربيعي اليامي؛ حارس مرمى الأهلي والمنتخب السعودي الأولمبي، الصراع بين ناديه والهلال بعد دخوله الفترة الحرة.

الحارس دخل في يناير الجاري الفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ آخر دون إذن الأهلي على أن ينضم له بنهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مسؤولي النادي الجداوي بدأوا التحرك سريعا لقطع الطريق على الزعيم في التعاقد مع اليامي، حيث فتح الراقي بالأمس مفاوضات ساخنة مع الحارس الشاب في محاولة جادة للإبقاء عليه.

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وأوضحت الصحيفة أن إدارة الأهلي ناقشت اليامي حول ما إذا كان قد وقع بالفعل للهلال أم أنه الأمر لم يتخطى مجرد اتفاق، ليؤكد الحارس أنه لم يوقع على أي عقد بعد.

"الرياضية" أشارت كذلك أن الأهلي قدم عرضًا منافسًا للهلال وأبدى استعداده التام لتلبية مطالب اليامي، في ظل اتفاقه على كافة بنود العقد الجديد مع الزعيم.

يذكر أن حارس الراقي عاد لتوه بالأمس من تايلاند بعدما قاد المنتخب السعودي الأولمبي للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، واحتلال المركز الثاني في كأس آسيا تحت 23 عامًا، إذ خسر الأخضر النهائي أمام كوريا الجنوبية بهدف وحيد في الأشواط الإضافية.

ولم تستقبل شباك اليامي على مدار البطولة سوى هدفين فقط، في الجولة الأولى أمام اليابان، وهدف النهائي.