3 مفاجآت سارة لجمهور النصر

مجلس العالمي يحسم عدة ملفات خلال الفترة المقبلة

زف الإعلامي خالد الرشيد بشرات سارة إلى جمهور النصر السعودي، مطمئنًا إياهم على وضع فريقهم ومصير لاعبيه المحترفين.

على طاولة مجلس إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت عدة ملفات، على رأسها ملف اللاعبين الأجانب، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

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وكتب الرشيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الكثير من الأندية ومن ضمنها النصر، اتفقت مع لاعبينها على التجديد، وفي انتظار الإعلان الرسمي حال معرفة مصير استمرار الدوري من عدمه".

وأضاف: "النصر اتفق مع بيتروس على التجديد، أيضًا مايكون أعطاهم موافقته بعد رغبة فيتوريا في بقائه".

الإعلامي اختتم: "أما فيتوريا قريبة الأمور من الاتفاق معه على التجديد".

اتفق مع بيتروس على التجديد.. ايضا مايكون اعطاهم موافقته بعد رغبة فيتوريا في بقائه — خالد الرشيد (@k7aled_otb) June 9, 2020

البرازيلي بيتروس؛ لاعب وسط العالمي، ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، بعدما كان قد انضم للفريق في صيف عام 2018 قادمًا من ساو باولو البرازيلي.

وشارك لاعب الوسط في 55 مباراة بقميص الفريق العاصمي، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع أربعة آخرين.

أما المدافع البرازيلي مايكون بيريرا فاستعاره النص من جلطة سراي التركي في شتاء عام 2019، ومن المقرر أن تنتهي إعارته أواخر يونيو الجاري، وخلال هذه الفترة شارك في 39 مباراة بقميص العالمي.