هل يعيق عدم وجود إقامة سارية لمختار علي من تسجيله بالنصر؟

الإنجليزي صاحب الأصول الصومالية انضم للعالمي في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أتم نادي النصر السعودي التعاقد مع الصومالي مختار علي؛ محترف فيتسه أرنهم الهولندي، قبل لحظات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بالمملكة، أول أمس السبت.

صاحب الـ21 عامًا وقع على عقود ارتداء قميص العالمي لمدة ثلاث سنوات مقبلة، تنتهي بنهاية موسم 2021-2022.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مسؤولي النصر أتموا إجراءات قيد الصومالي بعد رفع الأوراق الثبوتية من جواز السفر وشهادة الميلاد إلى اتحاد الكرة، قبل منتصف ليل يوم غلق باب الانتقالات.

رسميًا - النصر يعيد الشملان من الشباب لينقله إلى الوحدة

وأكد مصدر قانوني للصحيفة أن شرط وجود إقامة سارية لقيد اللاعبين المواليد بأنديتهم، لا ينطبق على حالة مختار، كونه يحمل جواز سفر سعودي وقام بتمثيل المنتخب الأخضر من قبل.

مختار علي حصل على الجنسية السعودية عام 2017 في عهد عادل عزت؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بموافقة من خادم الحرمين الشريفين، بعد أن مثّل منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا في بعض المباريات كونه يحمل الجنسية الإنجليزية كذلك.

وشارك الوافد الجديد للعالمي مع المنتخب السعودي في مباراتين فقط في عهد المدرب الأرجنتيني إدجاردو باوزا.

يذكر أن مختار علي هو ثالث صفقات النصر الصيفية بعد عبد الفتاح آدم، وصالح آل عباس، الذي تمت إعارته إلى أبها.