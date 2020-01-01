خاص | انفراجة في أزمة مايكون واللاعب يقترب من العودة للنصر

المدافع البرازيلي كان قد غادر المملكة مطلع الأسبوع الجاري

يبدو أن النصر السعودي لن يفقد مدافعه البرازيلي مايكون بيريرا فيما تبقى من الموسم الجاري سواء بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو دوري أبطال آسيا.

المدافع البرازيلي غادر مطلع الأسبوع الجاري، رسميًا المملكة، عائدًا إلى ناديه جلطة سراي التركي، إذ انتهت إعارته للعالمي، ورفض النادي التركي تمديد عقده. (طالع التفاصيل)

وعلم "جول GOAL" من مصادره الخاصة أن وكيل مايكون توصل إلى اتفاق مع مسؤولي نادي جلطة سراي التركي، لإنهاء ارتباط اللاعب، إذ جاءت موافقة النادي التركي في ظل قرار المدير الفني للفريق فاتح تريم بعدم حاجته لخدمات المدافع البرازيلي في الموسم المقبل.

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وأوضحت مصادرنا أنه بعد التفاوض بين وكيل اللاعب ومسؤولي جلطة سراي، وافق النادي على تخفيف مطالبه المادية من 3.5 مليون يورو إلى 2.7 مليون يورو، لتسهيل رحيل اللاعب، سواء بيع عقده أو بفسخ التعاقد.

ومن المنتظر أن يعود مايكون إلى المملكة السعودية في الأول من أغسطس المقبل، تمهيدًا للعودة للانتظام في مران العالمي.

يذكر أن مايكون خاض 21 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وغاب عن لقاء وحيد.

ويستعد العالمي للعودة لاستئناف مبارياته في الدوري المحلي، في الخامس من أغسطس المقبل، بلقاء الديربي أمام الهلال.